По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители — главы округов проводят встречи с жителями областного центра.

На встрече, состоявшейся во вторник прошлой недели возле дома №52 по ул. Капитана Маклакова, глава Октябрьского округа Елена Ширшова встретилась с жителями близлежащих домов. Северяне подняли несколько вопросов: необходимость санитарной обрезки зелёных насаждений, ограждение зелёной зоны рядом с домом. Также мурманчане пожаловались на ненадлежащее содержание детской площадки дома №46 по ул. Капитана Маклакова и состояние кровли дома №22 по проспекту Кирова.

Встреча главы Ленинского округа Андрея Костина прошла по адресу: ул. Юрия Гагарина, 49. Мурманчан волновали вопросы содержания подъездов и придомовой территории, состояния подвальных помещений, а также необходимость ремонта системы канализации. После встречи был оперативно решён вопрос о вывозе двух заброшенных и разукомплектованных транспортных средств. Один из жителей поблагодарил за содействие в организации ремонта подъезда в доме №92 по ул. Александра Невского и указал на некоторые недочёты в работе подрядчика.

В Первомайском округе с мурманчанами встретился заместитель начальника управления округа Евгений Филиппов. Внимание жителей было направлено на вопросы, касающиеся благоустройства придомовой территории, в частности содержания лестниц и освещения.

Все обращения взяты в работу. Некоторые вопросы, поднятые на предыдущих встречах, решены. Так, на ул. Коминтерна, 9/1 была модернизирована контейнерная площадка.

Как сообщает администрация города Мурманска, жители могут активно участвовать в подобных встречах и делиться своими предложениями и проблемами. Встречи в округах проходят еженедельно в соответствии с публикуемым графиком.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28511&page=1