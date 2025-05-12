Мурманчан волнуют плохое качество приёма сотовой связи и отсутствие наружного освещения по пути от федеральной автодороги «Подъезд к городу Североморску» до жилых домов

В областном центре на прошлой неделе прошли традиционные выездные встречи представителей управлений административных округов с мурманчанами.

Так, начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова, депутат Совета депутатов города Мурманска Дмитрий Шаповалов и депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев провели встречу с жителями дома №22 по улице Гвардейской. В ходе общения горожане попросили отремонтировать дорогу во дворе, очистить проезд к домам №№8 и 10 по улице Полярные Зори и получили консультации по правовым вопросам.

В Ленинском административном округе заместитель начальника управления Вера Павлова и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева встретились с жильцами дома №6 по улице Мохнаткина Пахта в районе Росляково. Мурманчане пожаловались на удалённость домов от остановки общественного транспорта. Северяне предложили рассмотреть возможность изменения маршрута автобуса №33-р или организовать новый маршрут для более удобного транспортного сообщения.

Также жители подняли вопросы плохого качества приёма сотовой связи и отсутствия наружного освещения по пути от федеральной автодороги «Подъезд к городу Североморску» до жилых домов. Отметили участники собрания и низкое качество очистки водопроводной воды, необходимость ремонта подъездов и проблему бродячих животных.

Темой встречи начальника управления Первомайского административного округа Александра Боянжу с жильцами дома №61 по проспекту Кольскому стали содержание и благоустройство придомовой территории.

Все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе жителей дома №3 по улице Комсомольской было демонтировано устаревшее игровое оборудование детской площадки и закрыт доступ к вентиляционной шахте.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29938&page=1