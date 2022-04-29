Мурманчан зовут на субботник

30 апреля в 10.00 в Мурманске пройдёт общегородской субботник. Как сообщает администрация города Мурманска, уборка будет организована во всех округах города.

В этот день каждый сможет привести в порядок участок около дома или детскую площадку во дворе, близлежащий сквер или просто любимое место отдыха. Необходимый инвентарь и инструменты участники генеральной уборки могут получить в управляющих организациях по месту жительства.

Приглашаем мурманчан, руководителей и сотрудников организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, представителей общественных организаций и движений, политических партий присоединиться к акции, а также напоминаем, что у жителей города есть возможность принять участие в голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Голосование проходит на платформе 51.gorodsreda.ru по 30 мая 2022 года.