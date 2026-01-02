Мурманчанам некогда скучать в новогодние праздничные дниПредновогодние и новогодние радости в областном центре
Мурманская область. Арктика (16+)02.01.26 08:30

Мурманчанам некогда скучать в новогодние праздничные дни

Чтобы праздники были нескучными и активными учреждения культуры и спорта города Мурманска подготовили для мурманчан и гостей областного центра программу мероприятий.

Например, сегодня, 2 января, в 13.00 на площади перед Центром современной культуры и творчества (ул. Зои Космодемьянской, 2а) начнётся развлекательная программа «Настоящий волшебник Изумрудного города» с театрализованным представлением, выступлениями творческих коллективов и участием главных виновников праздника.

4 января в 16.00 в здании этого же центра мурманчан ждёт новогоднее караоке «Мороз зажигает!», а 6 января в 14.00 – интерактивный кукольный спектакль «Рождественское чудо».

4 января в 12.00 на территории спорткомплекса «Снежинка» будет дан старт 55-го конкурса «Лыжня зовёт - 2026».

5 января в 13.00 в Центре современной культуры и творчества в районе Абрам-Мыс (ул. Лесная, 39) состоится развлекательная программа с элементами мастер-класса «Волшебство перед Рождеством», а на площади перед ГДЦ «Меридиан» в это же время пройдут святочные гуляния ряженых народного театра «Окрутники Мурманска».

В 14.00 Дворец культуры «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1) ждёт северян на театрализованное представление «Приглашаем на Вечорку».

7 января в 14.00 на лодочной станции Семёновского озера жителей и гостей города ждет праздничное гуляние «Свет Христова Рождества». В программе: традиционные народные представления и концертные номера творческих коллективов Мурманска, ярмарка сувениров ручной работы, игры и конкурсы для детей.

8 января с 12.00 до 16.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки ждут мурманчан в Центральной детской библиотеке (ул. Беринга, 28); с 12.00 до 16.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки и пройдут в Детской библиотеке №4 (ул. Пономарева, 9/5); с 12.00 до 16.00 День открытых дверей «Добро пожаловать в зелёный мир» состоится в Городской библиотеке №5 (ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3); с 15.00 до 19.00 интерактивная программа «Выходные в «СОПКАХ»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки ждут гостей в Городской библиотеке №2 (ул. Нахимова, 17). В 17.00 Игровая программа «Активный микс» начнётся в «СОПКАХ» ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).

9 января с 12.00 до 17.00 мурманчан приглашают на День открытых дверей «В Арт-библиотеке». Место проведения: Городская библиотека №9 (ул. Карла Маркса, 29); с 12.00 до 17.00 День открытых дверей «Новый год в «Блиновке» пройдёт в Городской библиотеке №4 (ул. Октябрьская, 21); с 12.00 до 17.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка»: викторины, мастер-классы, настольные игры, громкие чтения, выставки будут организованы в Детской библиотеке №15 (просп. Ленина, 94).

10 января в 14.00 в Центре гражданского единства и этнокультурного развития народов России ждут гостей на Рождественский концерт вокальных коллективов (ул. Адмирала флота Лобова, 47); с 12.00 до 17.00 интерактивная программа «Новогодняя сказка» развернётся в Детской библиотеке №2 (ул. Адмирала флота Лобова, 46); с 15.00 до 19.00 интерактивная программа «Выходные в «СОПКАХ»: настольные игры, квизы, мастер-классы, кинопоказы и другие активности ждут гостей в Городской библиотеке №2 (ул. Нахимова, 17). В 15.00 творческая мастерская «Съедобная кормушка для птиц» откроется в Городской библиотеке №22 (ул. Халтурина, 3).

11 января в 17.00 интеллектуальная игра «Грани Разума» пройдёт в «СОПКАХ» ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1).

Комментарии

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Наш регион-51

