Мурманчанам обещают устроить тёплую пятницу в домах

С 8 часов утра 4 сентября в жилищном фонде заполярной столицы начнётся отопительный сезон. Соответствующее постановление было подписано главой администрации города Мурманска Евгением Никорой.

Напомним, с 28 августа тепло стало поступать в детские сады, школы, гимназии, прогимназии, лицеи. 31 августа к отоплению подключены спортивные школы и городской спортивный центр «Авангард».

С 1 сентября – учреждения дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях, и Дом молодёжи.