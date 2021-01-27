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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.21 09:30

Мурманчанам-погорельцам оказывается помощь

Глава администрации областного центра Евгений Никора вчера провёл встречу с жителями дома №20 по улице Анатолия Бредова, пострадавшего от пожара. На встрече также присутствовали депутат Совета депутатов города Мурманска Татьяна Елпанова и представители администрации города.

– Сгоревший дом был признан аварийным ещё в 2017 году и тогда же был включён в программу по переселению в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Учитывая, что конкретный дом попал в подпрограмму по обеспечению граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности благоустроенным жильём, у нас есть возможность предоставить квартиры для жителей в течение 2021 года, – прокомментировал Евгений Никора. – Из двенадцати жилых помещений, которые нам необходимо предоставить мурманчанам, новые квартиры на постоянной основе уже получили четыре семьи. Всем нуждающимся мы предоставляем жилплощадь в маневренном фонде, до того момента, пока они получат новое жильё, соответствующее всем требованиям.

– Горожанам, оказавшимся в такой сложной ситуации, нужны не только слова сочувствия – подчеркнула Татьяна Елпанова. – Принимаются все необходимые меры, для того чтобы оказать мурманчанам реальную поддержку в это непростое для них время.

Напомним, ночью 15 января произошло возгорание в деревянном доме № 20 на улице Анатолия Бредова в Мурманске. Уже через 15 минут после сообщения о пожаре на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Всего на происшествии работало четыре пожарно-спасательных подразделения. Были эвакуированы двенадцать человек, одного пострадавшего медики госпитализировали. Причины пожара устанавливаются.

 

 

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