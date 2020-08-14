Мурманчанам помогут избавиться от опасных отходов

Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?

Вэлл

В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.