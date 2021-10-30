Мурманчанам помогут избавиться от опасных отходов в субботу

макс Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.)))) Комментарий к новости: Моряки-североморцы - гроза пиратов

Евгений Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас! Комментарий к новости: Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн