Мурманчанам предлагают избавиться от опасных отходов

Д.О. Вернер. У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны" Комментарий к новости: В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны

Vjhtvfy Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция. Комментарий к новости: Руководитель флотской столицы приняли «парад» спецтехники перед зимними «войнами»