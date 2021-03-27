Мурманчанам предлагают избавиться от опасных отходов

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".

Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Пишет Вам практикующий филолог и большой специалист в области педагогики Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Мне, как практикующему педагогу и ценителю