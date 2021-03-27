Мурманская область. Арктика (16+)27.03.21 09:30
Мурманчанам предлагают избавиться от опасных отходов
27 марта администрация города Мурманска проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.
Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:
— площадь Нахимова — 10.00;
— в районе дома № 4/6 по улице Колхозная — 10.50;
— район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко — 11.30;
— в районе дома № 130 по проспекту Кольскому (АЗС Роснефть) — 12.20;
— у АЗС по ул. Огни Мурманска — 13.00.
Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.
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