Мурманчанам предлагают окунутся в чудесный мир поэтики языка русского

Мурманский областной драматический театр приглашает 25 января 2024 года в 19.00 на искрометную комедию по пьесе Александра Островского «Не в свои сани не садись». Образы, созданные народными артистами России Ириной Муравьевой и Сергеем Никоненко, несут ощущение праздника, любви, честности и справедливости.

Мурманский областной драматический театр приглашает 25 января 2024 года в 19.00 на искрометную комедию по пьесе Александра Островского «Не в свои сани не садись». Образы, созданные народными артистами России Ириной Муравьевой и Сергеем Никоненко, несут ощущение праздника, любви, честности и справедливости.

Как пишет vk.com/murmandrama, игра блестящей молодёжи московских театров, музыка, танцы, живое исполнение романсов вовлекают зрителя в море ярких эмоций и дарят прекрасное настроение.

Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика Марка Захарова) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной.

Зрители спектакля на два часа с небольшим окунутся в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы Александра Николаевича Островского.

Фото и видео: https://vk.com/video-623014_456239425