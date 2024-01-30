Мурманчанам предлагают проверить знание истории Великой Отечественной войны

9 февраля в Военно-морском музее Северного флота Министерства обороны Российской Федерации (ул. Александра Торцева, 15) пройдёт городской военно-исторический квиз «Дети Великой страны». Его организует Молодёжный культурный центр МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Участникам квиза предстоит ответить на историко-краеведческие вопросы о Великой Отечественной войне, а также традициях, достижениях и истории формирования Северного флота. Три тура будут состоять из вопросов разного уровня сложности.

Кроме того, для участников организована бесплатная экскурсия по Военно-морскому музею Северного флота.

Как сообщает администрация города Мурманска, заявки от команд из 4-х человек, включая капитана, принимаются до 4 февраля по ссылке. Возраст участников от 14 до 35 лет.

Все команды получат электронные сертификаты, а победители — дипломы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26601&page=1