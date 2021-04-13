Мурманчанам предлагают пройти опрос «Какой будет площадь Пять Углов?»

Жители Мурманска могут повлиять на будущий облик центра столицы Кольского Заполярья. АНО «Центр городского развития Мурманской области» запустил онлайн-опрос, чтобы собрать мнения мурманчан. Пройти его можно по ссылке.

Центральную площадь Мурманска ожидают преобразования. В апреле-июле пройдёт Всероссийский архитектурный конкурс на разработку комплексной концепции благоустройства площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского. Учредитель конкурса – Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области. Организатором конкурса выступает региональный Центр городского развития.

На основании результатов опроса, предпроектного исследования и встреч с жителями специалисты подготовят общественное техническое задание для архитекторов-участников конкурса.

«Центр города – это место, важное для каждого мурманчанина, вне зависимости от того, как часто он или она там бывает. Поэтому мы хотим услышать мнение жителей из разных районов Мурманска, представителей разных возрастов и профессий», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В рамках опроса мурманчане смогут рассказать, какими они хотят видеть площадь Пять Углов и центральные улицы, какие ценности пространства необходимо сохранить и какие изменения следует запланировать, чтобы решить существующие проблемы территории, отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.