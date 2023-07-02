Мурманчанам предлагают выбрать концепцию новой детской площадки

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на выбор жителям предложено две концепции: «Ледокол «Арктика», который олицетворяет Мурманск, как главные ворота в высокие широты и стилизован под самый современный атомный ледокол. Вторая концепция «Атом», олицетворяет неразрывную связь Кольского полуострова с мирным атомом.

На портале «Наш Север» стартовало онлайн голосование по выбору новой детской игровой площадки, которая разместится в самом сердце столицы Кольского Заполярья – центральном сквере. Она придёт на смену игровому комплексу, который был установлен там ещё в 2015 году.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на выбор жителям предложено две концепции: «Ледокол «Арктика», который олицетворяет Мурманск, как главные ворота в высокие широты и стилизован под самый современный атомный ледокол. Вторая концепция «Атом», олицетворяет неразрывную связь Кольского полуострова с мирным атомом.

На портале «Наш Север» предложена визуализация концепций. Выбранная площадка будет построена из современных, экологичных и безопасных материалов, будет отвечать всем необходимым требованиям и рассчитана на все возрасты, в том числе предусмотрена зона для самых маленьких.

Голосование продлится по 14 июля.

Напомним, что на портале «Наш Север» продолжает работать программа лояльности, за участие в голосовании можно получить повышенные баллы и обменять их на приятные подарки.

Фото: https://gov-murman.ru