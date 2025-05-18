Мурманчанам рассказали о тайнах профессии библиотекаря

В филиале №9 Центральной городской библиотеки Мурманска прошёл профориентационный День открытых дверей «Библиотекарь 2.0».

Сотрудники учреждения рассказали мурманчанам о секретах и нюансах своей профессии, а также провели практические занятия – показали ребятам, как выдавать читателям книги, заполнять формуляры и вести библиотечную классификацию.

Помимо этого, гости Дня открытых дверей придумывали мероприятия для арт-библиотеки, работали с глиной в гончарной мастерской, с тканями, нитками, швейными и вышивальными машинками в творческом зале, со звуком в студии звукозаписи. Все это также входит в арсенал навыков работника современной библиотеки, которая, как правило, представляет собой универсальное медиапространство для досуга и творчества.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29987&page=1