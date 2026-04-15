Мурманчанам в начале 2026 года стали предлагать зарплату почти на девять тысяч рублей больше

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда Мурманской области и выяснили, у представителей каких направлений в первом квартале 2026 года предлагаемая зарплата выросла заметнее всего.

В первом квартале 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в Мурманской области составила 83900 рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 11%, или на 8500 рублей.

В «разрезе» отраслей самыми щедрыми в вопросе роста предлагаемых зарплат в вакансиях в Мурманской области оказались транспорт, логистика, перевозки (+26%), сельское хозяйство (+24%), домашний и обслуживающий персонал (+24%), информационные технологии (+22%), маркетинг, реклама, PR (22%).

В сфере сельского хозяйства зафиксирован самый большой рост предлагаемых в вакансиях зарплат в абсолютных значениях (+25700 рублей). При этом самая высокая медиана предлагаемых заработных плат отмечена в высшем и среднем менеджменте — как в первом квартале 2025 года (130000 рублей), так и в первом квартале 2026 года (150000 рублей). Напротив, самые низкие медианы предлагаемых заработных плат в первом квартале 2026 года отмечены в сфере туризма, гостиниц и ресторанов (65200 рублей).

Топ отраслей компаний с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Мурманская область, 2026 

Отрасль компании

1 кв. 2025

1 кв. 2026

Разница в абсолютных значениях, руб.

Разница в процентах

Сельское хозяйство

104900

130600

25700

24%

Транспорт, логистика, перевозки

88300

110900

22600

26%

Строительство, недвижимость

96500

116900

20400

21%

Высший и средний менеджмент

130000

150000

20000

15%

Добыча сырья

111700

130800

19100

17%

Домашний, обслуживающий персонал

79500

98500

19000

24%

Информационные технологии

80800

98600

17800

22%

Маркетинг, реклама, PR

73800

90000

16200

22%

 

