Мурманчанам в начале 2026 года стали предлагать зарплату почти на девять тысяч рублей больше
Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда Мурманской области и выяснили, у представителей каких направлений в первом квартале 2026 года предлагаемая зарплата выросла заметнее всего.
В первом квартале 2026 года медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты в Мурманской области составила 83900 рублей. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 11%, или на 8500 рублей.
В «разрезе» отраслей самыми щедрыми в вопросе роста предлагаемых зарплат в вакансиях в Мурманской области оказались транспорт, логистика, перевозки (+26%), сельское хозяйство (+24%), домашний и обслуживающий персонал (+24%), информационные технологии (+22%), маркетинг, реклама, PR (22%).
В сфере сельского хозяйства зафиксирован самый большой рост предлагаемых в вакансиях зарплат в абсолютных значениях (+25700 рублей). При этом самая высокая медиана предлагаемых заработных плат отмечена в высшем и среднем менеджменте — как в первом квартале 2025 года (130000 рублей), так и в первом квартале 2026 года (150000 рублей). Напротив, самые низкие медианы предлагаемых заработных плат в первом квартале 2026 года отмечены в сфере туризма, гостиниц и ресторанов (65200 рублей).
Топ отраслей компаний с наибольшим ростом предлагаемых зарплат, Мурманская область, 2026
|
Отрасль компании
|
1 кв. 2025
|
1 кв. 2026
|
Разница в абсолютных значениях, руб.
|
Разница в процентах
|
Сельское хозяйство
|
104900
|
130600
|
25700
|
24%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
88300
|
110900
|
22600
|
26%
|
Строительство, недвижимость
|
96500
|
116900
|
20400
|
21%
|
Высший и средний менеджмент
|
130000
|
150000
|
20000
|
15%
|
Добыча сырья
|
111700
|
130800
|
19100
|
17%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
79500
|
98500
|
19000
|
24%
|
Информационные технологии
|
80800
|
98600
|
17800
|
22%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
73800
|
90000
|
16200
|
22%