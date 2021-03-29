Мурманчане - абсолютные чемпионы Праздника Севера получили специальные награды от ММТП

В Мурманске завершился 86-ой традиционный международный Праздник Севера и 61-ой Праздник Севера учащихся. Партнёром спортивных мероприятий выступило АО «Мурманский морской торговый порт». Поддержка мурманских портовиков была направлена на подготовку и проведение соревнований, в том числе – 47-ого Мурманского лыжного марафона по программе Euroloppet и Кубка лыжных марафонов России «Russialoppet», который в минувшие выходные стал ярким итогом старейшего в стране праздника зимних видов спорта. На старт марафонских дистанций вышло более 1500 человек.

«Участие такого числа спортсменов со всей России и из зарубежных стран – это, безусловно, знак огромного авторитета мурманского Праздника Севера и, в целом, внимания к региону. На протяжении последних лет Мурманский морской торговый порт традиционно выступает партнером Полярной Олимпиады и других спортивных соревнований, проводимых в Мурманской области. Эта поддержка будет продолжена и в будущем», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Генеральный директор АО «ММТП» отметил, что после отмены соревнований в период пандемии мы еще более остро почувствовали, насколько для каждого из нас важен Праздник Севера. Тем ценнее предпринятые организаторами усилия, которые позволили провести Праздник на высоком уровне. На торжественной церемонии закрытия Алексей Рыкованов вручил сертификаты абсолютным чемпионам Праздника Севера 2021 года – мурманчанину Алексею Лупандину и Екатерине Буряниной из Мончегорска.

Поддержка спорта, развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте являются одними из приоритетов деятельности АО «Национальная транспортная компания» (НТК), в структуру которой входит АО «ММТП». Компания ориентирована на внедрение и соблюдение всего комплекса принципов ESG - экологической, социальной и управленческой ответственности предприятия. Помимо поддержки Праздника Севера, АО «ММТП» является одним из ключевых партнеров единственного в Мурманской области профессионального спортивного клуба, выступающего в высшем дивизионе отечественного спорта – клуба по хоккею с мячом «Мурман», регулярно проводит спартакиады для работников предприятия и партнеров, создает условия для систематических занятий спортом.