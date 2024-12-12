Мурманчане - переселенцы из аварийных домов, а также медицинские работники получили ключи от квартир в новом доме с «французскими» балконами из рук губернатора

Сегодня, в День Конституции, губернатор Андрей Чибис вручил ключи от шести квартир в новом доме на улице Павлова в Мурманске. Их получили переселенцы из аварийных домов, а также медицинские работники, переехавшие в Мурманскую область. Напомним, дом построен за счет средств областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить».

«Строительство в Мурманской области – непростая задача. Чтобы каждый объект состоялся, с учетом подорожания стройки, вскрытия скальных пород и других нюансов, требуется максимальное вовлечение всей команды, которая отвечает за процессы. В том числе и я регулярно бываю на строительных объектах, чтобы принимать необходимые решения. Очень здорово, что в День конституции мы подарили людям такой праздник. Дом готов, введен, первые ключи получили наши медицинские работники, а также те, кто переселяется сюда из аварийного жилья. В ближайшие недели и месяцы дом будет заселяться, прежде всего врачами, переселенцами из авариек, часть квартир предоставлена учителям. Это специалисты, которые очень нужны нашему региону. Важно, что дом получился красивый, интересный проект. Очень достойно выполнен внутри и снаружи, а также украшен архитектурной подсветкой. Во дворе есть все для жильцов: площадка для малышей, благоустроены зоны для старшего поколения. Рядом расположена школа, стадион – на нем мы также будем все приводить в порядок. Отличное место для жизни наших людей, – подчеркнул губернатор и поблагодарил строителей и региональный блок Минстроя за реализацию проекта. – Был ряд сложностей, но по ним оперативно принимались необходимые решения, и мы видим готовый объект. Уверен, что жителям здесь будет комфортно, с учётом локации, качества дома, обустройства. И особенно тем, кто работает в областной больнице, которая расположена недалеко».

Среди тех, кто сегодня получил ключи от новой квартиры, – семья Иванченко. Глава семьи – Роман – работает в Мурманской областной клинической больнице.

«Вместе с женой и двумя детьми мы переехали сюда с Дальнего Востока. До этого приезжали в Мурманск отдыхать, кататься на лыжах. Нам очень понравился край и сам город, решили, что хотим здесь жить. Мы счастливы получить трехкомнатную квартиру, до сих пор не верится. Полностью переедем в новое жилье после Нового года», – рассказал Роман Иванченко.

В региональном Минстрое отметили, что жилой дом представляет собой разноуровневое здание (6-9-этажное) с подземным этажом из железобетонного каркаса. Дом имеет современный вид с большим количеством остекления и впервые на территории региона выполнены «французские» балконы. Интересны и цветовые решения: между собой чередуются контрастные панели из современных, эффективных и долговечных материалов. Ориентация помещений по сторонам света выполнена таким образом, что во всех квартирах, а также придомовых площадках соблюдаются требования по инсоляции и естественной освещенности. В доме предусмотрена 61 квартира: 27 однокомнатных, 23 двухкомнатных и 11 трёхкомнатных квартир. На первом этаже здания предусмотрена квартира для маломобильных групп населения с отдельным входом.

Во дворе есть парковка для жителей, гостевая парковка и для маломобильных групп населения. Также на дворовой территории располагаются игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых и детей.

С конца декабря 2023 года в Мурманской области сдан уже четвертый новый жилой дом. Ранее ввели дома на улицах Бредова и Бондарной в Мурманске, дом в Умбе. Таким образом, в текущем году из аварийного жилищного фонда уже было расселено более 9 тысяч кв. метров (573 человека), а до конца года планируют расселить еще порядка 4 тысяч кв. метров (274 человека) в этот дом, а также дом на улице Успенского.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в настоя0щее время продолжается строительство ещё 10 домов. Это МКД на улицах Зелёная, Полярные Зори, Кирпичная в Мурманске, также достраивается дом в Заполярном. В том числе частными застройщиками для продажи на первичном рынке жилья ведутся работы по строительству дома на улице Шевченко, проезде Молодежный и первый такого масштаба комплексный проект за последние 30 лет в Коле по соглашению с компанией «Самолёт». Также заключены соглашения с застройщиками «Самолёт» и «Глоракс» на строительство жилья в Мурманске, с «ТСД» – на строительство в Мурманске, Мончегорске и Кировске, в том числе в рамках реализации одобренных Президентом РФ Владимиром Путиным мастер-планов для арктических городов. Всего в ближайшие 10 лет в Мурманской области планируют построить 1 млн кв. метров жилья.

Ещё одна программа, благодаря которой развивается жилищное строительство на Севере, – «Свой дом в Арктике». Проект популярен: с июля 2022 года выдано 1419 сертификатов на сумму более 1,8 млрд рублей, в том числе в 2024 году выдано 740 сертификатов на сумму 963 млн рублей. Две трети получателей уже построили или приобрели 911 домов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/