Мурманчане - победители Всероссийского конкурса «На стороне ребёнка»

Подведены итоги Всероссийского конкурса в сфере профессиональной деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан «На стороне ребёнка», который впервые проводился Министерством просвещения Российской Федерации.

В номинации конкурса «Эффективное взаимодействие с негосударственными некоммерческими организациями» победителем признан отдел опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска.

В номинации «Помощник замещающей семьи» 1 место заняла консультант отдела опеки и попечительства Наталья Захаренко.

Как сообщает администрация города Мурманска, мурманские специалисты достойно выдержали все испытания конкурса, получив высшие оценки экспертной комиссии. Особый интерес организаторов конкурса вызвала видео-презентация практики работы органа опеки и попечительства с негосударственными некоммерческими и общественными организациями по профилактике социального сиротства и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Награждение победителей состоится 9 декабря в Москве на торжественной церемонии закрытия конкурса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23764&page=1