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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 12:00

Мурманчане активизировались в поиске работы и подработки

Две трети российских компаний в течение прошлого года не сокращали штатных сотрудников, борьба с «текучкой» кадров стала приоритетом для работодателей в условиях острого кадрового дефицита. Таковы результаты исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru в преддверии VIII Санкт-Петербургского Международного Форума труда.

Между тем местные соискатели уже наметили карьерные планы на ближайшее время и начали выходить на рынок труда. Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и выяснила, как, на их взгляд, 2023 год отразился на их карьере и на деятельности их компании-работодателя. В итоге выяснилось, что в 62% случаев по итогам 2023 года компании не проводили сокращений сотрудников. Год назад такой ответ дали только 50%, то есть, сокращения штата стали более редким явлением на российском рынке труда. 11% респондентов отметили, что сокращения были, причём массовые (год назад – 17%), ещё 17% добавили, что сокращения были выборочными (год назад – 24%). Остальные затруднились ответить. О выборочном или массовом сокращении штата чаще всего говорили юристы (48%) и специалисты по управлению персоналом (41%). О том, что сокращения в их компании в 2023 году не практиковались, чаще всего сообщают представители производственных профессий (70%) и транспортной сферы (69%).

При этом у жителей Мурманской области в начале года проявляется достаточно активная карьерная позиция. Так, за последние тридцать дней более 14 тысяч местных жителей обновили свои резюме на hh.ru. Из них более 35% указали, что уже рассматривают предложения о работе. А более 4 тысяч соискателей за последний месяц уже успели сменить работу и вышли на новое место.

Одними из самых активных с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Мурманской области оказались рабочие (на них приходится 18% от всего объёма резюме на рынке труда или каждый пятый соискатель в регионе). Также в топ самых активных соискателей вошли производственники (17%) и работники сферы продаж (15%). Находятся в активном поиске работы и новых проектов строители (15%) и административный персонал (14%), а также айтишники (8%). Не менее активно ищут работу транспортники (12%) и обслуживающий персонал (15%). Чуть менее активны, но тоже выходят на рынок финансисты и бухгалтеры (7%). Работники розничной торговли оказались на последнем месте топа с 6% обновленных резюме.

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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