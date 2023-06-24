Мурманчане активно отметили День молодёжи

Главным молодёжным событием этого лета стал флагманский фестиваль Росмолодёжи, который проходил сегодня на главной площади Мурманска. С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Мы гордимся вами, знаем, что вы — креативные, талантливые, вносите неоценимый вклад в развитие Кольского Заполярья. Губернатор Андрей Чибис неоднократно подчеркивал, что молодёжь — это не только наше будущее, но и настоящее. Региональное правительство строит свою работу, учитывая ваше мнение и пожелания, ведь мы хотим создать для вас лучшие условия для инициатив, творчества, саморазвития, потому что верим в вас!», — отметила Оксана Демченко.

Также гостей поздравила сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова.

«Горжусь нашими северянами, — неравнодушными, сильными, смелыми. Они всегда готовы прийти на помощь. Сегодня наш президент Владимир Путин говорит о том, что нам нужно сплочение. Уверена, что молодёжь Мурманской области всегда будет вместе. Добра, тепла, мира и победы!», — сказала сенатор.

Для участников подготовили 10 интерактивных площадок, в том числе концертную программу, а также блогерские, творческие, спортивные, карьерные, образовательные и бизнес-пространства.

Традиционно на главной сцене выступали молодые исполнители. Приглашенный гость – популярная артистка Ольга Серябкина.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония закрытия форума-фестиваля волонтеров «Арктика. Лед тронулся». 14 лучшим добровольцам Оксана Демченко вручила «Билет в Арктику». Они отправятся в экспедиции по регионам АЗРФ в текущем сезоне. В числе победителей и северянка — Юлия Плотникова.

«200 человек со всех регионов нашей страны три дня занимались проектом под названием «Арктика.Лед тронулся». Они участвовали в мозговых атаках, убирали побережье даже ночью. Из них мы выбрали 14 лучших. Один из волонтеров отправится уже сегодня на Чукотку, другие будут распределены по регионам Арктической зоны РФ, часть ребят поедут на Шпицберген», — рассказал руководитель проектного офиса «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, флагманские мероприятия Росмолодёжи прошли в 15 регионах страны. Напомним, что в прошлом году фестиваль в Мурманске собрал более семи тысяч участников.

Фото: https://gov-murman.ru