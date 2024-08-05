Мурманчане активно участвуют во встречах с главами округов областного центра

Задать интересующий вопрос и обратиться за помощью могут жители в ходе живого общения с главами округов Мурманска. Такие встречи еженедельно проводятся по инициативе главы администрации областного центра Юрия Сердечкина.

Первая встреча на прошедшей неделе прошла в Октябрьском округе. Глава округа Елена Ширшова встретилась с жителями дома №9 по улице Гвардейской. Основная тема обсуждения - содержание придомовой территории. Жители попросили главу округа установить ограждения зелёной зоны.

Заместитель главы Ленинского округа Павел Саенко совместно с заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Ириной Андреевой встретились с жителями дома №28 по улице Александрова. Сразу после встречи удалось оперативно вывезти разукомплектованный транспорт на парковке возле дома. Жители обратились и с другими просьбами – восстановить детскую площадку, отремонтировать поручни подъезда №1, установить лавочки на придомовой территории, скосить траву со стороны главного фасада дома и провести санитарную обрезку деревьев.

Александр Боянжу, глава Первомайского округа, встретился с жильцами дома №8 по улице Ломоносова. Во встрече приняла участие депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Сердюк. Мурманчане обратились к главе округа с вопросами благоустройства придомовой территории. Одна из просьб касалась подсыпки дороги асфальтовой крошкой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28219&page=1