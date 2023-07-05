Мурманчане активно включились в сбор помощи для белгородцев

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день силами неравнодушных северян удалось собрать более 10 тонн самого необходимого для наших соотечественников. На пункты несут продукты питания, медикаменты, одежду и обувь, средства личной гигиены.

Гуманитарная акция «Север помогает Белгородской области» начала работу по поручению губернатора Андрея Чибиса. Помощь оказывается жителям районов, которые пострадали от массированных украинских обстрелов.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день силами неравнодушных северян удалось собрать более 10 тонн самого необходимого для наших соотечественников. На пункты несут продукты питания, медикаменты, одежду и обувь, средства личной гигиены.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Белгородской области продолжается. В Мурманске её принимают в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» (просп. Ленина, 88) и в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» (ул. Софьи Перовской, 17, офис 424).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25279&page=1