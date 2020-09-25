Мурманчане активно вносят свои предложения во время ремонта дворовых территорий

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Михаилом Белошеевым провели рабочую встречу во дворе, расположенном на проезде Молодёжном.

Напомним, в 2019 году во дворе на территории домов №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 по проезду Молодёжному проводились работы по капитальному ремонту.

Тогда рабочие выполнили необходимый ремонт инженерных коммуникаций, заменили бортовой камень, смонтировали современную систему наружного освещения с 28 светильниками, уложили новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, установили две детские площадки, организовали несколько автопарковок.

В ходе выполнения капитального ремонта жители двора неоднократно вносили изменения в проектную документацию, после чего подрядная организация была вынуждена переделывать уже выполненные работы. Это привело к отставанию от графика и нарушению условий контракта подрядной организацией.

– При устранении замечаний мы с особым вниманием относимся к мнению жильцов, и стараемся учесть все предложения, – отметил Евгений Никора. – Мурманчане попросили организовать дополнительные ограждения зелёных зон и автопарковки, я уже дал соответствующие поручения. Кроме того, мы предоставим жителям саженцы для озеленения газонов.

– На этом объекте принимаются все необходимые меры для того чтобы исправить недочёты, допущенные подрядчиком, – прокомментировал Михаил Белошеев. – На выполнение работ предусмотрено не более трёх недель. Мы будем строго контролировать этот процесс, и уверен, что жители останутся довольны результатом.