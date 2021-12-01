Мурманчане болеют за «Мурман», или «Валидольный» матч

«Валидольным» назвали болельщики матч между хоккейными клубами «Мурман» и «Старт» из Нижнего Новгорода в рамках XXX Чемпионата России по хоккею с мячом, который прошёл в Мурманске на стадионе «Строитель». На протяжении всей игры эмоций было хоть отбавляй. Но разве не ради них мы приходим на стадион?

«Настрой позитивный. Желаю всем болельщикам больше эмоций во время игры, а хоккеистам – безопасной игры. Важно, что мурманчане приходят на стадион. «Мурман» надо поддерживать!» - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Первый тайм остался за гостями. В самом начале они открыли счёт, а все попытки мурманчан выправить ситуацию не увенчались успехом. При счёте 0:1 команды ушли на перерыв, а болельщики – греться в недавно отремонтированные помещения стадиона. Они продолжали верить в свою команду, и последующие события показали, что это необходимо делать до последних секунд.

Во втором тайме мурманчане сначала сравняли счёт, а после даже вышли вперёд – 2:1, но минимальное преимущество удержать не смогли. Ближе к концовке матча нижегородцы сравняли счёт, а за минуту до финального свистка, когда «Мурман» играл в меньшинстве, и вовсе вышли вперед. Некоторые расстроенные болельщики мурманчан потянулись к выходу, но те, кто остался, продолжали поддерживать команду и были правы – на последних секундах Михаил Красиков точным ударом поставил финальную точку в этом драматичном поединке - ничья 3:3.

«Существование таких команд – это командная работа правительства Мурманской области, попечительского совета и крупных социально ориентированных предприятий. По опыту подобных команд в Российской Федерации можно сказать, что они существуют за счет консолидированного бюджета: 50 на 50. Свои обязательства министерство спорта и правительство Мурманской области выполняет и ежегодно выделяет средства. Они идут на аренду спортивных объектов, экипировку, медицинское обеспечение, переезды. Дополнительные средства обеспечивает попечительский совет, который уже несколько лет возглавляет Александр Масько. Поддержка стабильная. Это говорит о том, что команда может спокойно смотреть в будущее - и спортсмены, и тренеры. Ждём только побед. Важно, что развивается спортивная инфраструктура. Уже изменился облик трибун, внутренние помещения. С собственником есть договоренности о том, что и в дальнейшем объект будет развиваться и улучшаться, чтобы зрители чувствовали себя комфортно и создавались условия для того, чтобы на матчах были полные трибуны», - сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта. В этом году при поддержке АО «ММТП», совместно с правительством Мурманской области и партнерами впервые за последние годы была выполнена реконструкция стадиона «Строитель»: было обновлено трибунное пространство, входная группа и внутренние помещения.

Следующую игру ХК «Мурман» проведёт на выезде 8 декабря в Красногорске против московского «Динамо». В Мурманск большой хоккей вернётся 15 декабря, когда мурманчне будут принимать на своём поле красноярский «Енисей».