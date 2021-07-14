Мурманчане больше других россиян уверены в успехе поиска новой работы

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, насколько жители Мурманской области уверены в том, что смогут в течение следующих трёх месяцев без проблем найти работу, а также представители каких профсфер испытывают наименьшую уверенность в скором трудоустройстве.

Анализ настроения соискателей по итогам II квартала показал, что индекс оптимизма относительно трудоустройства в ближайшие месяцы в целом по стране не вырос и остался на уровне начала 2021 года – 0,16 пункта. Меньше других верят в скорое успешное трудоустройство жители Москвы и Московской области (0,12 пункта). Максимально уверены в своих возможностях жители Дальнего Востока (0,27).

Мурманская область набрала 0,24 пункта, что выше среднероссийского уровня, и оказалась на 13 месте среди регионов России, в которых жители с оптимизмом смотрят на вопрос поиска работы в течение трёх ближайших месяцев. Такой же высокий показатель среди регионов СЗФО показала только Калининградская область.

По данным службы исследований hh.ru, в настоящий момент уверены в успешности поиска новой работы в течение квартала 63% мурманчан, не разделяют их позицию 25% опрошенных.

Наиболее уверены в успешном трудоустройстве сотрудники сферы продаж, спорта и салонов красоты. Наименьшая уверенность на данный момент у представителей сферы НКО, инсталляции и сервиса.

* -данные на диаграмме представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.