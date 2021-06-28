Мурманчане чуть больше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради новой работы

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Мурманской области чуть больше других россиян готовы и согласны снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе (0,03 пункта) в то время, как средний уровень в целом по России (0,05).

Накануне II квартала 2021 уровень готовности снизить зарплатные ожидания снова демонстрирует рост, поднявшись в положительную область впервые с начала 2020 года.

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства — в Северо-Западном федеральном округе (-0,01 пункта), на втором месте жители Москвы и Подмосковья (0,01), на третьем петербуржцы и жители Ленобласти (0,03). Меньше всего таких соискателей оказалось в Центральном и Приволжском ФО – там меньше всего готовы поступиться зарплатой ради работы. В целом 40% опрошенных жителей Мурманской области готовы пойти на снижение ожидаемой зарплаты ради трудоустройства, в противовес им выступают 43% местных жителей, которые против такой меры.

В разрезе профессий – домашний персонал, начинающие работники и ИТ-специалисты являются наиболее гибкими в отношении формирования своих зарплатных ожиданий. А вот меньше всего на урезание ожидаемой зарплаты ради новой работы согласны пойти представители сферы медицины и фармацевтики, производства, инсталляции и сервиса.