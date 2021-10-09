Мурманчане довольны новой парковой зоной – проверено региональными парламентариями

Вчера в осмотре новой зоны отдыха горожан в Мурманске - «Парк Кольский» приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, вице-спикер областной Думы Евгений Никора, депутат Думы Михаил Белошеев.

Как отметил Сергей Дубовой, объект выполнен на отлично. Не только установлено разнообразное игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны, туалет, но и произведено облагораживание близлежащей территории – выделены участки под газоны, добавлено освещение.

— Я обошёл площадку, поинтересовался мнением горожан. Все от мала до велика довольны новой парковой зоной. Это место давно нуждалось в обновлении, и современные конструкции отлично вписались в городское пространство, – продолжил парламентарий. – Мы же со своей стороны будем и дальше активно продвигать такие проекты, опираясь на мнение северян.

Евгений Никора уточнил, что зона отдыха в районе дома №101 – это первый этап обустройства территории вдоль Кольского проспекта. Здесь ещё необходимо произвести дополнительное озеленение, но это уже весной следующего года. В планах на 2022-2023 годы – благоустройство участка вдоль ручья Чистый до здания Управления Первомайского административного округа.

— Мурманчане обратились с пожеланием облагородить зону и вокруг озера Чистое. Поэтому на ближайшие пять лет у нас работы много. Важно, что благоустройство общественных территорий, образование и обновление парков и скверов востребовано у людей, – прокомментировал Евгений Никора.

Михаил Белошеев подчеркнул, что Парк Кольский появился благодаря мурманчанам, которые в 2018 году приняли активное участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», отдав 10668 голосов за объект «Территория в районе дома №101 по проспекту Кольский».

— Мурманчане довольны новым обликом зоны отдыха, но переживают, осталось ли место для новогодней ели. Спешу всех успокоить, что традицию мы не нарушим, символ нового года займёт свое место в конце декабря.