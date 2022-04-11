Мурманчане эффектно закрыли горнолыжный сезон: в выходные состоялось шоу «Север на волне»

В минувшее воскресенье на горнолыжном комплексе «Южный склон» прошло одно из самых ярких событий зимы – аква-шоу «Север на волне». Зрелищное шоу уже по традиции знаменует закрытие зимнего сезона в Мурманске. Это новый для региона формат спортивно-массового мероприятия, впервые шоу состоялось в апреле прошлого года. Тогда мероприятие посетили 1200 зрителей и приняли участие 23 человека.

В рамках шоу спортсмены прыгают с трамплина в специально подготовленный бассейн на горных лыжах или сноуборде, выполняя различные трюки. Обязательное условие – прыжок совершается в оригинальном костюме.

Гостей и участников поприветствовала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. «Сегодня мы закрываем зимний сезон активно! В прошлом году это событие понравилось всем, количество участников растет, они становятся еще изобретательнее, рада тому, что аква-шоу стало традиционным ярким событием спортивной жизни региона, в котором могут принять участие северяне. Уверена, сегодня мы будем свидетелями захватывающего представления. Желаю всем участникам удачи», – отметила вице-губернатор.

Победителем в номинации «Лучший костюм» стал Алексей Сухан в образе Мойдодыра. Победу в номинации «Лучший трюк» завоевал тренер мурманской спортивной школы олимпийского резерва Антон Рогачев, выполнив двойной бэкфлип на сноуборде, приз зрительских симпатий получила Ксения Филиппова в костюме дьяволицы.

Главный приз аква-шоу «Север на волне» завоевал дуэт Сергея Цехового и Павла Вознюка в образе сказочного персонажа «Емеля на печи», выполнившие двойной фронтфлип в воду.

На мероприятии присутствовало более 1800 зрителей и 22 участника проекта, сообщает региональное Министерство спорта.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457293051%2Fwall-4185250_149345