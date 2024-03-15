Мурманчане голосуют на выборах Президента России

Избирательные участки открылись и будут работать с 8 до 20 часов три дня: 15, 16 и 17 марта. На каждом участке обеспечена безопасность, присутствуют сотрудники полиции.

Организаторы выборов уже встретили много избирателей: и самых опытных, и совсем юных. Голосовать за будущее страны северяне приходят семьями. На участках спокойная и праздничная атмосфера.

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проголосовал на избирательном участке в ДК им. С.М. Кирова. Он отметил, что работа комиссий чётко организована, голосование проходит в спокойном режиме.

- Мурманчане голосуют довольно активно. Иначе и быть не могло! Принять участие в выборах президента - не только гражданский долг каждого жителя нашей огромной страны, это нравственный выбор. Именно сейчас мы вместе решаем, какой будет наша Родина в ближайшие годы, как она будет развиваться, как сложится будущее наших детей, - отметил Юрий Сердечкин.

Напомним, в дни голосования в учреждениях Мурманска организованы различные мероприятия: от концертов и ярмарок до выставок и квестов.

Например, для избирателей Кольского Заполярья Избирательная комиссия Мурманской области проводит фотоконкурс «Всей семьей на выборы». Приходите на выборы Президента России в дни голосования 15, 16 и 17 марта всей семьей, делайте памятные фотографии и выигрывайте призы!

Подробнее о конкурсе: https://telegra.ph/Fotokonkurs-Vsej-semej-na-vybory-0.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26941&page=1