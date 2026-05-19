Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.26 12:00

Мурманчане готовы рассматривать рабочие специальности при гарантированном трудоустройстве

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, в каких случаях мурманчане готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность. Результаты опроса показали, что 29% жителей региона готовы рассмотреть такой переход, если новое место работы будет гарантировано работодателем. Среди других важных условий для профессионального переобучения — бесплатное обучение и возможность увеличить доход.

«Интерес к рабочим специальностям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. При этом мужчины заметно чаще женщин рассматривают возможность перехода в квалифицированные рабочие профессии: 36% допускают смену сферы деятельности при наличии гарантированного трудоустройства, среди женщин этот показатель составляет 24%. Для представителей мужской аудитории также важна возможность бесплатно получить новую специальность: этот фактор отметили 32% опрошенных против 23% среди женщин. Кроме того, мужчины чаще готовы рассматривать переход в рабочие профессии в случае крайней необходимости — например, при кризисе или потере работы: об этом заявили 26% против 23% женщин. Эти данные показывают, что рабочие профессии сегодня во многом воспринимаются через призму стабильности, уверенности в будущем и прозрачности карьерного пути», — комментирует директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Причин для перехода в рабочие специальности много. Так, 22% мурманчан готовы рассматривать такую работу ради профессионального роста и заработка, превышающего доход на текущем месте. Ещё по 13% респондентов привлекают возможность зарабатывать, занимаясь тем, что раньше было увлечением, а также шанс уйти с нынешней работы, которая перестала устраивать. Для 11% рабочие профессии — это более широкие возможности для трудоустройства и дополнительный источник дохода. Ещё 10% считают такой вариант более стабильным в случае экономического кризиса. Также 5% опрошенных связывают рабочие специальности с личной самореализацией.

Среди рабочих профессий, в которые мурманчане готовы перейти чаще всего, лидируют кондитер и пекарь — такой вариант выбрали 11% опрошенных. Далее следуют повар (9%), а также швея и оператор конвейера (по 8%). Электрика готовы рассматривать 7% респондентов, сварщика и наладчика — по 6%, механика, слесаря и автомаляра — по 5%. По 4% опрошенных готовы выбрать автомеханика/автослесаря, монтажника, машиниста, столяра/плотника/краснодеревщика, печатника, авторемонтника, крановщика и тракториста. Профессии сантехника, токаря, фрезеровщика и каменщика/плиточника рассматривают по 3% респондентов, кузнеца — 2%.

При этом 45% респондентов заявили, что не рассматривают для себя переход ни в одну рабочую специальность. Интересно, что женщины значительно чаще мужчин исключают для себя такой вариант — 55% против 30%. При этом среди женщин наиболее привлекательными направлениями оказались кондитер и пекарь (15%), швея (13%) и повар (10%). Мужчины, напротив, чаще выбирают технические и производственные специальности: профессию сварщика готовы рассматривать 17% опрошенных, электрика — 16%, механика — 15%, а наладчика, автомеханика или монтажника — по 13%.

Опрос проводился с 28 апреля по 5 мая среди 3,6 тысячи российских соискателей, в том числе и в Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Без срока давности. Сожженные заживо». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять