Мурманчане и гости города в дни празднования Великой Победы смогу посетить подводную лодку и фрегат Северного флота

В преддверии Дня Победы для показа жителям и гостям города-героя Мурманска у причалов Морского вокзала будут размещены боевые корабли Северного флота — подводная лодка «Калуга» Кольской флотилии разнородных сил и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» дивизии ракетных кораблей.

Корабли встанут к причалу 7 мая, а будут открыты для свободного посещения с 10 до 17 часов два дня: 8 и 9 мая. Некоторые коррективы в планы могут внести неблагоприятные погодные условия.

Для показа жителям будет открыта только верхняя палуба боевых кораблей. Посещение гражданскими лицами внутренних помещений не планируется, отмечает пресс-служба Северного флота.

Для обеспечения экскурсий из состава экипажей подготовлены военнослужащие, которые смогут ответить на интересующие посетителей вопросы, касающиеся истории, вооружения и боевых возможностей представленных кораблей.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420012@egNews