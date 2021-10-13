Мурманчане интересуются работой в сферах закупок, страхования, а также повышают зарплатные запросы

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 11 тысяч активных резюме по итогам сентября от жителей Мурманской области. Активность соискателей и число резюме растёт – более чем на 10% за месяц.

«Активность резюме продолжает восстанавливаться по всей стране: число активных резюме за месяц повысилось во всех регионах. В Мурманской области прирост за месяц составляет 10%. При этом за год также есть прирост, а именно +4%. В данном случае нужно учитывать, что с увеличением активности соискателей растёт и уровень конкуренции. В Мурманской области он вырос на 0,1 пункта и составляет 3 резюме на вакансию, что говорит о повышенном спросе на работников. Таким образом, активизация населения в поисках работы оздоравливает рынок, делая его более отзывчивым на потребности соискателей и новые работные предложения», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Проще всего найти работу из-за повышенного числа вакансий в Мурманской области и невысокой конкуренции за рабочие места в сфере продаж (кассир, продавец, консультант, утренний и вечерний продавец, менеджер по работе с клиентами), в рабочей сфере (разнорабочие, слесари, механики, грузчики, наладчики), а также в автомобильном бизнесе (водитель-курьер, слесарь-ремонтник, автомеханик).

Активней других искали работу в Мурманской области за последний месяц представители из сферы консультирования (+33%), закупок (+26%), а также страхования (21%).

Также жители Мурманской области повысили зарплатные ожидания – с начала года в среднем почти на 2000 рублей - с 46776 рублей до 48955. Активней других повышают зарплатные запросы работники сферы «Домашний персонал» (более 7000 рублей с начала года), специалисты по консультированию (+5500 рублей) и работники ресторанно-гостиничного бизнеса (5200). Самые небольшие зарплатные приросты зафиксированы у представителей сферы искусства – около 400 рублей с начала года.