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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.24 13:30

Мурманчане могут самостоятельно сдать на переработку строительный мусор

Тёплое время года – лучший период для ремонтных работ. Весной и летом они проводятся повсеместно: граждане обновляют интерьеры квартир, возводят и демонтируют гаражные постройки, приводят в порядок дачные участки.

Неизбежно возникает вопрос о том, как вывезти тяжёлые строительные отходы. Зачастую, оставляя их на контейнерных площадках, северяне захламляют территорию и создают препятствия для нормального порядка накопления обычных крупногабаритных отходов.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», по действующему законодательству площадки для складирования твёрдого бытового, а также крупногабаритного мусора предназначены для временного размещения отходов, образующихся в жилых помещениях. К крупногабаритным отходам можно отнести старую мебель, коробки, отслужившую свое бытовую технику, отходы от текущих ремонтов – обои, двери, оконные рамы и т.д. Отходы, образовавшиеся в ходе капитального ремонта (или перепланировки помещений), то есть тяжёлый строительный мусор, к КГО не относятся. Их вывозом должны заниматься исполнители ремонтных работ, которые, как правило, закладывают расходы на обращение с мусором в стоимость своих услуг. Жильцы должны проявлять сознательность и интересоваться тем, где после ремонта окажется их мусор.

В случае, если граждане самостоятельно проводят ремонтные работы, теперь они могут отправить строительные отходы на переработку в «Экотехнопарк» АО «Ситиматик», расположенный в н.п. Междуречье. Время работы объекта – с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30. Оплата осуществляется по QR-коду и взымается за фактически ввезенный тоннаж отходов, в соответствии с весовым оборудованием. «Экотехнопарк» принимает строительные отходы у физических и юридических лиц.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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