Мурманчане могут стать соавторами фильма известного режиссёра

У творческих мурманчан есть возможность получить уроки у известного режиссёра и сценариста. С 22 по 28 ноября в рамках деловой программы XIII МКФ «Северный характер» будет работать сценарный акселератор Владимира Щеголькова «От байки к сценарию фильма».

Участниками мастерской смогут стать все, кто умеет рассказывать истории и хочет научится излагать их кинематографическим языком. В рамках курса слушатели узнают подробнее о работе сценариста, его месте в кинопроизводстве, об этапах написания сценария (логлайн, синопсис, поэпизодный план, сценарий), получат представление о форматах фильмов, особенности и структуре короткометражного фильма, разберут примеры.

Планируется, что с 15 по 18 ноября встречи с мастером пройдут онлайн. А с 22 по 26 ноября – в Мурманской областной научной библиотеке (если позволят коронавирусные ограничения и при соблюдении всех санитарных норм).

Одна из важных составляющих курса будет посвящена поиску идей для нового кинопроекта, который планируется создать в Мурманске. Фильм будет основан на реальных событиях, произошедших с жителями заполярного города. Самые способные выпускники сценарного акселератора смогут стать соавторами нового фильма режиссера Владимира Щеголькова и поработать с профессиональными сценаристами.

Владимир Щегольков приедет в Мурманск, чтобы в качестве члена жюри оценивать фильмы международного кинофестиваля «Северный характер». Известный режиссёр – частый гость в нашем городе. В прошлом году он приезжал в Мурманск снимать сериал «Везёт» (рабочее название «Иван»).

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету: 1. ФИО, 2. Готовы ли Вы стать соавтором сценария фильма и почему, 3. Расскажите о себе, 4. Какую историю Вы могли бы предложить для экранизации, 5. В какой сфере работаете, 6. Считают ли Вас друзья хорошим рассказчиком, 7. Есть ли у вас литературный или журналистский опыт, 8. Имеете ли возможность посещать занятия курса очно с 22 по 28 ноября 2021 года - с 1.:00 до 22.00, 9. Телефон и e-mail .

Заявки с анкетами принимаются до 15 ноября по адресу: sol@nordfilm.ru

Курсы пройдут с учётом всех ковидных ограничений.