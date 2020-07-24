Мурманчане могут в субботу избавиться от опасных отходов

А когда местное население будет наводить порядок в Териберке? Сколько можно мусор собирать всем миром в самом красивом месте Заполярья?

Валерий Лысенко

Я родился в 1941 году и жил в Кильдинстрое до 1962 года. Закончил 7 классов и после учебы в техникуме работал на кирпичном заводе. Так что мне хорошо известна жизнь в моем родном поселке. Я разделя