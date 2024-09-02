Мурманчане могут задать волнующие вопросы и получить помощь в ходе живого общения с главами округов
Эти встречи проходят каждую неделю по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.
Глава Ленинского округа Андрей Костин пообщался с жителями дома № 9/4 по улице Ивана Сивко. Мурманчане попросили обустроить во дворе спортивную площадку с велодорожками и тренажёрами для детей.
Жители дома №25 по улице Карла Маркса на встрече с главой Октябрьского округа Еленой Ширшовой и депутатом Совета депутатов города Мурманска Антониной Таран попросили отремонтировать уличную лестницу, которая расположена около гимназии №5 (ул. Карла Маркса, 13).
Александр Боянжу, глава Первомайского округа, встретился с жильцами дома №3 по улице Морской. Северяне обратились к главе округа с вопросами благоустройства придомовой территории.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28392&page=1