Мурманчане могут задавать вопросы и обращаться за помощью по волнующим их проблемам во время живого общения с главами управлений округов областного центра
Еженедельно такие встречи проводятся по инициативе главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина во всех округах областного центра.
Так, на прошедшей неделе состоялось шесть таких встреч. Глава Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова пообщались с жителями дома №6 по ул. Дзержинского. Северяне пожаловались на мусорные контейнеры, которые находятся не на специально оборудованной площадке, также поводом для обращения стало отсутствие уборки снега во дворе. Работы выполнены. Также очистили территорию возле домов №№21-23 на просп. Ленина. Жители дома №24 по проезду Капитана Тарана обратились к главе округа и депутату Совета депутатов города Мурманска также с жалобами на управляющую компанию, которая некачественно убирает снег во дворе. Также мурманчане предложили украсить дома по улице Капитана Буркова и проезду Капитана Тарана архитектурно-художественной подсветкой, которая поможет сделать фасады домов ярче и увеличит освещенность улиц.
На встрече возле дома №3 по улице Маяковского мурманчане рассказали главе Ленинского округа Андрею Костину о неудовлетворительной расчистке придомовой территории от снега и наледи. После встречи работы были проведены. Также жильцов волновала низкая температура воздуха в квартирах, говорили о необходимости ремонта межпанельных швов. К главе Ленинского округа Андрею Костину и депутату Совета депутатов города Мурманска Сергею Коробкову обратились жильцы дома №53 по проспекту Героев-североморцев с просьбами об уборке во дворе и закрытии люка в подвал первого подъезда. Люк закрыли, двор очистили от снега.
Ранее жители дома №22 по улице Загородная обращались с просьбой по вывозу строительного мусора с контейнерной площадки и ремонту пандусов на крыльце подъезда. Замечания мурманчан были устранены.
Глава Первомайского округа Александр Боянжу на этой неделе провел две встречи с жителями областного центра. Первая из них с участием куратора партийного проекта «Городская среда» Виталия Егорова состоялась возле дома № 15 по проезду Ледокольному. Житель дома №140/3 по проспекту Кольскому попросил очистить придомовую территорию от снега и наледи. Работы были выполнены. На второй встрече, прошедшей по адресу проспект Кольский, 159, северяне обратились с вопросами благоустройства придомовой территории.
Ранее жильцы дома №21/10 по улице Ломоносова обращались к главе Первомайского округа с жалобой на несвоевременную расчистку придомовой территории и недостаточную очистку козырьков подъездов управляющей компанией. Работы во дворе проведены, козырьки подъездов очищены от снега.
Все вопросы мурманчан обязательно берутся в работу, отмечает администрация города Мурманска.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26637&page=1