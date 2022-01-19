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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.22 16:00

Мурманчане на 100% чаще стали упоминать наличие QR-кода и вакцинацию в своих резюме и считают это преимуществом

За неполный первый месяц 2022 года соискатели из Мурманской области стали упоминать прохождение вакцинации и получение QR-кода на 100% чаще, чем за весь декабрь 2021. Как отмечают эксперты hh.ru, в целом с начала года почти 9000 россиян указали в своих резюме, что прошли вакцинацию и имеют QR-код – соискатели все чаще упоминают только эту информацию в разделе о себе как существенное преимущество перед остальными кандидатами.

По числу соискателей, указавших информацию о наличии QR-кода и прохождении вакцинации, жители СЗФО и в том числе из Мурманской области находятся на втором месте по стране после москвичей. В целом в регионах СЗФО за последнее время более 3000 работников указали такую информацию о себе.

Чаще других указывают наличие QR-кода местные соискатели, которые ищут работу в сфере медицины (14% резюме), административный персонал (13% резюме), кандидаты из сферы продаж (11%), а также соискатели из области производства (8%) и управления персоналом (6% резюме). С другой стороны, меньше всего упоминают о наличии QR-кода как преимуществе соискатели, ищущие работу в сфере «Добыча сырья», «Закупки», а также представители из сферы рабочего персонала и госслужащие – на этих соискателей приходится менее 1% резюме за последний месяц с указанием QR-кода.

Интересный момент также заключается в том, что соискатели, указывающие в информации о себе наличие QR-кода или сертификата о вакцинации, как правило запрашивают зарплату выше на 5000 рублей, чем соискатели без QR-кода. Так, почти 32% жителей СЗФО и в том числе из Мурманской области с QR-кодами хотят получать от 60 тысяч рублей, 18% от 80 тысяч рублей, ещё 10% ожидают зарплату от 100 тысяч рублей.

Аналитика резюме также показывает, что чаще всего о наличии QR-кода сообщают в резюме соискатели, имеющие опыт работы от 6 лет (более половины кандидатов или 66%), а также соискатели с высшим образованием (68% резюме). Примечательно и то, что женщины-соискательницы считают наличие QR-кода преимуществом чаще, чем мужчины: 65% соискательниц из СЗФО и в том числе из Мурманской области указали о себе такую информацию против 35% мужчин.

 

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