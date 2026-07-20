Мурманчане намерены заняться озеленением дворовой территории, обустроить пешеходные зоны и установить ограждение

На прошлой неделе в областном центре прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Заместитель начальника управления Октябрьского округа Виктор Соколов и главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Екатерина Сулима пообщались с горожанами около дома №95 по просп. Ленина. Внимание было уделено актуальным вопросам: необходимости капремонта деревянной лестницы у дома №38 по ул. Академика Книповича с обустройством пандуса для маломобильных граждан, а также повышенной влажности и парению из подвальных помещений в подъездах №1–3.

В Ленинском округе заместитель начальника управления округа Глеб Анацкий провёл встречу с жильцами дома №8 по ул. Магомета Гаджиева.

Участники встречи рассмотрели возможность капитального ремонта фасада и крыши, ямочного ремонта дворового проезда, установки дополнительного уличного освещения и обустройства водостока.

Кроме того, затронули сроки ремонта лестницы в районе дома №32 корп. 2, по ул. Чумбарова-Лучинского, состояние контейнерной площадки, восстановление подъездов и асфальтобетонного покрытия проездов, а также необходимость выкоса и уборки травостоя вдоль пешеходной дороги около дома №36 по ул. Аскольдовцев.

По дому №55 на ул. Адмирала флота Лобова жители обозначили проблему со смотровым колодцем, спросили о возможности ремонта вентиляционных шахт и замене канализационных стояков в рамках капремонта, а также уточнили порядок действий при аварийных ситуациях в муниципальной квартире.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко в ходе встречи с жильцами дома №3 по ул. Достоевского рассмотрели возможность участия двора в конкурсе общественных проектов «Инициативы двора». Жители намерены благоустраивать придомовую территорию — заняться озеленением, обустроить пешеходные зоны и установить ограждение.

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения зафиксированы и переданы в профильные подразделения для работы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32848&page=1