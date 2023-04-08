Мурманчане написали Тотальный диктант

Традиционная просветительская акция «Тотальный диктант» прошла сегодня по всей стране и за её пределами. Из года в год она объединяет взрослых и детей, желающих проверить свои знания русского языка.

Диктант проводится по единому уникальному тексту, а его автором всегда выступает один из известных российских писателей. В этом году им стал Василий Авченко, посвятивший свой текст глобальным экологическим проблемам.

Диктант писали как очно, так и онлайн. В столице Заполярья работало 12 площадок, 8 из них открылись на базе Центральной городской библиотеки, впервые присоединившейся к акции в этом году.

Как сообщает администрация города Мурманска, ещё одним новшеством для Мурманска стал «Тест TruD». Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный и хотел участвовать в Тотальном диктанте, но не был уверен, что сможет написать оригинальный текст. «Тест TruD» прошёл на борту атомного ледокола-музея «Ленин».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24761&page=1