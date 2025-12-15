Мурманчане напоминают о необходимости своевременной расчистки детских площадок от снега

В областном центре на прошлой неделе прошли традиционные еженедельные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Исполняющий обязанности начальника управления Октябрьского округа Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова встретились с жильцами дома №70 по проспекту Ленина. Мурманчане отметили необходимость ремонта входных групп и подъездов. Кроме того, поступило предложение об ограничении въезда во двор.

В Ленинском округе исполняющий обязанности начальника управления Вера Павлова обсудила с жителями дома №82 по улице Свердлова содержание придомовой территории, необходимость своевременной расчистки детской площадки от снега и сроки завершения работ по замене лифтов.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу провёл встречу с жителями дома №44 по улице Крупской. Среди основных проблем были названы необходимость ремонта асфальтобетонного покрытия вдоль домов №№44-54, нерегулярная расчистка проезда между домами №№54 и 42 в зимний период. Поступила просьба дополнить детскую площадку каруселью и отрегулировать положение установленных там светильников.

Все обращения взяты на контроль или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе мурманчан была приведена в порядок придомовая территория дома №82 по улице Свердлова и расчищена лестница, ведущая к гимназии №1 по проезду Связи в районе дома №30.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31520&page=1