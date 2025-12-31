Предновогодние и новогодние радости в областном центреПраздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.12.25 12:00

Мурманчане назвали музыкантов, которых хотят видеть на новогоднем корпоративе

В преддверии сезона новогодних праздников аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с «КИОН Музыка» изучили, как жители СЗФО, в том числе Мурманской области, относятся к корпоративам, какую музыку предпочитают на таких мероприятиях, хотят ли видеть живых артистов и какие форматы считают наиболее удачными для отдыха с коллегами.

Согласно исследованию, две трети жителей региона посещают корпоративы — для 66% сотрудников такие мероприятия остаются привычной частью рабочей жизни. При этом 25% стараются приходить на все корпоративные события компании, а 41% участвуют выборочно, ориентируясь на формат и программу. Не принимают участие в подобных мероприятиях 34% работников.

Музыкальное сопровождение играет важную роль в восприятии праздника. Чаще всего мурманчане хотели бы провести корпоратив под поп-музыку — этот вариант выбрали 31% опрошенных. В десятку самых популярных жанров также вошли рок (15%), джаз (15%), классическая музыка (12%), электронная музыка (12%), шансон (7%), кантри и фолк (7%), блюз (6%), рэп и хип-хоп (4%), метал (4%) и панк (4%). При этом каждый пятый житель региона (19%) отметил, что не хотел бы привязывать мероприятие к конкретному музыкальному жанру.

Живые выступления остаются востребованным, но не обязательным элементом праздничной программы. 43% мурманчан хотели бы видеть на корпоративном мероприятии концертную программу с участием артиста, тогда как 57% считают, что праздник может пройти и без неё. В топ-10 исполнителей, которых жители Мурманской области чаще всего хотели бы увидеть на корпоративе, воошли Баста (31%), Ваня Дмитриенко (17%), Zivert (14%), Полина Гагарина (14%), ANNA ASTI (14%), Дима Билан (14%), MACAN (14%), Artik & Asti (10%), Лолита (10%), Женя Трофимов (10%) и Надежда Кадышева (10%). При этом женщины заметно чаще, чем мужчины, хотели бы увидеть на сцене ANNA ASTI (17% против 10%), тогда как мужчины чаще отдают предпочтение Басте (23% против 21% среди женщин).

Половина мурманчан (51%) готовы провести праздник в формате караоке. Для 10% респондентов это любимый вид досуга, еще 41% в целом положительно относятся к такому формату, отмечая, что участие зависит от настроения и состава коллектива. Нейтральную позицию занимают 19% опрошенных — они сами не поют, но и не возражают против этой активности. Отрицательно к караоке относятся 11% респондентов, при этом лишь 1% считают, что такой формат лучше полностью исключить из программы мероприятия.

В топ-10 композиций, которые жители региона чаще всего готовы исполнять вместе с коллегами в караоке, «Батарейка» группы «Жуки» (40%), «Если хочешь остаться» группы «Дискотека Авария» (29%), «Крошка моя» группы «Руки Вверх!» (23%), «Конь» группы «Любэ» (20%), «На большом воздушном шаре» Ёлки (20%), «Царица» ANNA ASTI (17%), «Зима-холода» Андрея Губина (17%), «Всё для тебя» Стаса Михайлова (11%), «Я твой номер один» Димы Билана (11%) и «Широка река» Надежды Кадышевой (9%). При этом мужчины значительно чаще выбирают для караоке песню «Конь» группы «Любэ» (30% против 20% среди женщин), тогда как женщины заметно чаще отдают предпочтение песне «Царица» ANNA ASTI (21% против 9% у мужчин).

Результаты исследования показывают, что в преддверии новогодних корпоративов мурманчане ожидают от таких мероприятий неформальной атмосферы, знакомой музыки и форматов, которые помогают объединить коллектив и завершить рабочий год на позитивной ноте.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс курьера в декабре 2025
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:40«Новогодний пассажир». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)16:30«Елочка, гори!». Развлекательная программа (16+)17:00«Обзор мировых событий за 2025 год». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: новогодний стол за год подорожал на 12%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»