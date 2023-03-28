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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.23 12:00

Мурманчане назвали работодателей мечты: 2,7% жителей региона хотят работать в компании «Газпром нефть»

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в *Рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.  

Мурманчане предпочитают «Газпром нефть»

В Мурманской области самой популярной компанией Рейтинга работодателей стала «Газпром нефть» - свои голоса за неё отдали 2,7% местных соискателей. На втором месте оказалась компания «ФосАгро», работать в которой мечтают 2,3% местных жителей. Третье место занял «Норильский никель», за который проголосовали 2% опрошенных.   

«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ работодателей мечты по мнению соискателей из Мурманская области (из 1082 компаний, ставших финалистами Рейтинга работодателей России по итогам 2022 года):

Компания

Доля голосов

Газпром нефть

2,7%

ФосАгро

2,3%

Норильский никель

2,0%

Сбер

1,6%

СИБУР

1,4%

Тинькофф

1,4%

Северсталь

1,2%

S7

1,1%

Яндекс

1,0%

CDEK

1,0%

РБК

1,0%

Додо Пицца

0,9%

ВТБ

0,9%

Госинспекция по недвижимости

0,9%

Онлайн-кинотеатр Иви

0,8%

МегаФон

0,8%

ИНВИТРО

0,8%

СберМаркетинг

0,8%

VK

0,8%

Издательство Эксмо

0,8%

Главгосэкспертиза России

0,8%

МТС

0,8%

Российский экспортный центр

0,8%

Okko

0,6%

Макфа

0,6%

Издательство "Феникс"

0,6%

ЕвроХим

0,6%

Альфа-Банк

0,6%

РусГидро

0,5%

Пограничная служба в аэропорту Шереметьево

0,5%

 

Соискатели предпочитают местных

Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны также стали «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-Банк» – бренды, которые у всех на слуху. Это крупнейшие представители бизнеса из разных отраслей, вкладывающие существенные ресурсы в развитие и поддержание бренда работодателя.

Однако в зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются: например, жители Москвы чаще голосовали за «Яндекс» как самого привлекательного работодателя, а вот жители Московской области чаще свой выбор отдавали «Сберу».

В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания «СКБ Контур», сумевшая обогнать «Яндекс» и «Сбер». Среди соискателей из Краснодарского края лидером стала компания «МТС», а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании «2ГИС». Жители Республики Татарстан чаще всего называли работодателем мечты мэрию города Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место «Альфа-Банк».

Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. Так, в «нефтяных» Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах бесспорным лидером стала компания «Газпром нефть», а на втором месте оказался «СИБУР».

Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».

Кто мечтает работать в «Яндексе», «Сбере» и других компаниях из первой десятки?

Лидерами по доле желающих трудиться в Яндексе стали Смоленская область (3,2% респондентов региона хотели бы работать в этой компании), Республика Саха (2,9%), Москва и Вологодская область (по 2,5%), а также Санкт-Петербург и Томская область (по 2,3%).

Предпочтение «Сберу» чаще всего отдавали соискатели из Орловской области, Тульской области и Ставропольского края (по 3,2%), из Пензенской области (3%) и Хабаровского края (2,9%).

«Газпром Нефть» пользуется наибольшей популярностью у жителей Республики Коми (9,1%), Ханты-Мансийского АО (7,4%), Ямало-Ненецкого АО (6,6%), Республики Саха (5,2%) и Тюменской области (4,7%).

Топ регионов по доле соискателей, назвавших обозначенную компанию работодателем мечты (от общего кол-ва респондентов из региона):

Яндекс

Голоса

 

Сбер

Голоса

Смоленская область

3,2%

Орловская область

3,2%

Республика Саха (Якутия)

2,9%

Тульская область

3,2%

Москва

2,5%

Ставропольский край

3,2%

Вологодская область

2,5%

Пензенская область

3,0%

Санкт-Петербург

2,3%

Хабаровский край

2,9%

Томская область

2,3%

Рязанская область

2,8%

Республика Дагестан

2,1%

Чувашская Республика

2,5%

Нижегородская область

2,1%

Омская область

2,4%

Свердловская область

2,1%

Алтайский край

2,4%

Тульская область

2,1%

Кировская область

2,3%

 

 

Газпром нефть

Голоса

Тинькофф

Голоса

Республика Коми

9,1%

Архангельская область

1,9%

Ханты-Мансийский АО - Югра

7,4%

Рязанская область

1,8%

Ямало-Ненецкий АО

6,6%

Калининградская область

1,7%

Республика Саха (Якутия)

5,2%

Курская область

1,7%

Тюменская область

4,7%

Свердловская область

1,6%

Сахалинская область

3,7%

Ставропольский край

1,6%

Республика Башкортостан

3,2%

Омская область

1,6%

Томская область

3,2%

Челябинская область

1,5%

Амурская область

3,1%

Забайкальский край

1,5%

Омская область

2,9%

Пензенская область

1,5%

 

 

Альфа-Банк

Голоса

VK

Голоса

Алтайский край

2,4%

Республика Марий Эл

1,8%

Костромская область

2,2%

Санкт-Петербург

1,6%

Ульяновская область

2,0%

Белгородская область

1,5%

Республика Мордовия

1,9%

Удмуртская Республика

1,5%

Удмуртская Республика

1,8%

Ростовская область

1,4%

Брянская область

1,7%

Нижегородская область

1,4%

Чувашская Республика

1,7%

Республика Бурятия

1,4%

Республика Саха (Якутия)

1,6%

Калужская область

1,4%

Смоленская область

1,6%

Республика Татарстан

1,4%

Архангельская область

1,5%

Москва

1,3%

 

 

МТС

Голоса

Ozon

Голоса

Смоленская область

2,2%

Республика Марий Эл

1,5%

Нижегородская область

2,2%

Курская область

1,4%

Забайкальский край

2,1%

Республика Калмыкия

1,4%

Рязанская область

1,9%

Тульская область

1,3%

Ульяновская область

1,8%

Пензенская область

1,3%

Краснодарский край

1,8%

Удмуртская Республика

1,3%

Республика Дагестан

1,7%

Республика Дагестан

1,3%

Тамбовская область

1,6%

Республика Татарстан

1,3%

Новгородская область

1,6%

Калининградская область

1,3%

Алтайский край

1,6%

Воронежская область

1,3%

 

 

Okko

Голоса

Онлайн-кинотеатр Иви

Голоса

Тульская область

1,7%

Тульская область

2,0%

Орловская область

1,4%

Республика Дагестан

1,7%

Ставропольский край

1,4%

Смоленская область

1,6%

Ивановская область

1,3%

Республика Бурятия

1,4%

Курганская область

1,2%

Курская область

1,4%

Республика Бурятия

1,2%

Республика Калмыкия

1,4%

Кировская область

1,2%

Республика Карелия

1,2%

Амурская область

1,2%

Саратовская область

1,2%

Хабаровский край

1,2%

Хабаровский край

1,2%

Ленинградская область

1,2%

 

Чувашская Республика

1,2%

 

Полный список финалистов и их позиции – на сайте Рейтинга.

* - Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится ежегодно с 2010 года.

Каждая компания-участник Рейтинга работодателей России получает место в соответствии с итоговым баллом, который складывается из оценок сотрудников, анкетирования HR-специалистов, а также результатов опроса соискателей. В этом году за компании отдали свои голоса почти 338 тысяч соискателей — это на 19% больше, чем в прошлом.

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