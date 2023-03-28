Мурманчане назвали работодателей мечты: 2,7% жителей региона хотят работать в компании «Газпром нефть»

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в *Рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.

Мурманчане предпочитают «Газпром нефть»

В Мурманской области самой популярной компанией Рейтинга работодателей стала «Газпром нефть» - свои голоса за неё отдали 2,7% местных соискателей. На втором месте оказалась компания «ФосАгро», работать в которой мечтают 2,3% местных жителей. Третье место занял «Норильский никель», за который проголосовали 2% опрошенных.

«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ работодателей мечты по мнению соискателей из Мурманская области (из 1082 компаний, ставших финалистами Рейтинга работодателей России по итогам 2022 года):

Компания Доля голосов Газпром нефть 2,7% ФосАгро 2,3% Норильский никель 2,0% Сбер 1,6% СИБУР 1,4% Тинькофф 1,4% Северсталь 1,2% S7 1,1% Яндекс 1,0% CDEK 1,0% РБК 1,0% Додо Пицца 0,9% ВТБ 0,9% Госинспекция по недвижимости 0,9% Онлайн-кинотеатр Иви 0,8% МегаФон 0,8% ИНВИТРО 0,8% СберМаркетинг 0,8% VK 0,8% Издательство Эксмо 0,8% Главгосэкспертиза России 0,8% МТС 0,8% Российский экспортный центр 0,8% Okko 0,6% Макфа 0,6% Издательство "Феникс" 0,6% ЕвроХим 0,6% Альфа-Банк 0,6% РусГидро 0,5% Пограничная служба в аэропорту Шереметьево 0,5%

Соискатели предпочитают местных

Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны также стали «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-Банк» – бренды, которые у всех на слуху. Это крупнейшие представители бизнеса из разных отраслей, вкладывающие существенные ресурсы в развитие и поддержание бренда работодателя.

Однако в зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются: например, жители Москвы чаще голосовали за «Яндекс» как самого привлекательного работодателя, а вот жители Московской области чаще свой выбор отдавали «Сберу».

В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания «СКБ Контур», сумевшая обогнать «Яндекс» и «Сбер». Среди соискателей из Краснодарского края лидером стала компания «МТС», а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании «2ГИС». Жители Республики Татарстан чаще всего называли работодателем мечты мэрию города Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место «Альфа-Банк».

Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. Так, в «нефтяных» Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах бесспорным лидером стала компания «Газпром нефть», а на втором месте оказался «СИБУР».

Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».

Кто мечтает работать в «Яндексе», «Сбере» и других компаниях из первой десятки?

Лидерами по доле желающих трудиться в Яндексе стали Смоленская область (3,2% респондентов региона хотели бы работать в этой компании), Республика Саха (2,9%), Москва и Вологодская область (по 2,5%), а также Санкт-Петербург и Томская область (по 2,3%).

Предпочтение «Сберу» чаще всего отдавали соискатели из Орловской области, Тульской области и Ставропольского края (по 3,2%), из Пензенской области (3%) и Хабаровского края (2,9%).

«Газпром Нефть» пользуется наибольшей популярностью у жителей Республики Коми (9,1%), Ханты-Мансийского АО (7,4%), Ямало-Ненецкого АО (6,6%), Республики Саха (5,2%) и Тюменской области (4,7%).

Топ регионов по доле соискателей, назвавших обозначенную компанию работодателем мечты (от общего кол-ва респондентов из региона):

Яндекс Голоса Сбер Голоса Смоленская область 3,2% Орловская область 3,2% Республика Саха (Якутия) 2,9% Тульская область 3,2% Москва 2,5% Ставропольский край 3,2% Вологодская область 2,5% Пензенская область 3,0% Санкт-Петербург 2,3% Хабаровский край 2,9% Томская область 2,3% Рязанская область 2,8% Республика Дагестан 2,1% Чувашская Республика 2,5% Нижегородская область 2,1% Омская область 2,4% Свердловская область 2,1% Алтайский край 2,4% Тульская область 2,1% Кировская область 2,3% Газпром нефть Голоса Тинькофф Голоса Республика Коми 9,1% Архангельская область 1,9% Ханты-Мансийский АО - Югра 7,4% Рязанская область 1,8% Ямало-Ненецкий АО 6,6% Калининградская область 1,7% Республика Саха (Якутия) 5,2% Курская область 1,7% Тюменская область 4,7% Свердловская область 1,6% Сахалинская область 3,7% Ставропольский край 1,6% Республика Башкортостан 3,2% Омская область 1,6% Томская область 3,2% Челябинская область 1,5% Амурская область 3,1% Забайкальский край 1,5% Омская область 2,9% Пензенская область 1,5% Альфа-Банк Голоса VK Голоса Алтайский край 2,4% Республика Марий Эл 1,8% Костромская область 2,2% Санкт-Петербург 1,6% Ульяновская область 2,0% Белгородская область 1,5% Республика Мордовия 1,9% Удмуртская Республика 1,5% Удмуртская Республика 1,8% Ростовская область 1,4% Брянская область 1,7% Нижегородская область 1,4% Чувашская Республика 1,7% Республика Бурятия 1,4% Республика Саха (Якутия) 1,6% Калужская область 1,4% Смоленская область 1,6% Республика Татарстан 1,4% Архангельская область 1,5% Москва 1,3% МТС Голоса Ozon Голоса Смоленская область 2,2% Республика Марий Эл 1,5% Нижегородская область 2,2% Курская область 1,4% Забайкальский край 2,1% Республика Калмыкия 1,4% Рязанская область 1,9% Тульская область 1,3% Ульяновская область 1,8% Пензенская область 1,3% Краснодарский край 1,8% Удмуртская Республика 1,3% Республика Дагестан 1,7% Республика Дагестан 1,3% Тамбовская область 1,6% Республика Татарстан 1,3% Новгородская область 1,6% Калининградская область 1,3% Алтайский край 1,6% Воронежская область 1,3% Okko Голоса Онлайн-кинотеатр Иви Голоса Тульская область 1,7% Тульская область 2,0% Орловская область 1,4% Республика Дагестан 1,7% Ставропольский край 1,4% Смоленская область 1,6% Ивановская область 1,3% Республика Бурятия 1,4% Курганская область 1,2% Курская область 1,4% Республика Бурятия 1,2% Республика Калмыкия 1,4% Кировская область 1,2% Республика Карелия 1,2% Амурская область 1,2% Саратовская область 1,2% Хабаровский край 1,2% Хабаровский край 1,2% Ленинградская область 1,2% Чувашская Республика 1,2%

Полный список финалистов и их позиции – на сайте Рейтинга.

* - Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится ежегодно с 2010 года.

Каждая компания-участник Рейтинга работодателей России получает место в соответствии с итоговым баллом, который складывается из оценок сотрудников, анкетирования HR-специалистов, а также результатов опроса соискателей. В этом году за компании отдали свои голоса почти 338 тысяч соискателей — это на 19% больше, чем в прошлом.