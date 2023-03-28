Мурманчане назвали работодателей мечты: 2,7% жителей региона хотят работать в компании «Газпром нефть»
Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в *Рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.
Мурманчане предпочитают «Газпром нефть»
В Мурманской области самой популярной компанией Рейтинга работодателей стала «Газпром нефть» - свои голоса за неё отдали 2,7% местных соискателей. На втором месте оказалась компания «ФосАгро», работать в которой мечтают 2,3% местных жителей. Третье место занял «Норильский никель», за который проголосовали 2% опрошенных.
«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Топ работодателей мечты по мнению соискателей из Мурманская области (из 1082 компаний, ставших финалистами Рейтинга работодателей России по итогам 2022 года):
|
Компания
|
Доля голосов
|
Газпром нефть
|
2,7%
|
ФосАгро
|
2,3%
|
Норильский никель
|
2,0%
|
Сбер
|
1,6%
|
СИБУР
|
1,4%
|
Тинькофф
|
1,4%
|
Северсталь
|
1,2%
|
S7
|
1,1%
|
Яндекс
|
1,0%
|
CDEK
|
1,0%
|
РБК
|
1,0%
|
Додо Пицца
|
0,9%
|
ВТБ
|
0,9%
|
Госинспекция по недвижимости
|
0,9%
|
Онлайн-кинотеатр Иви
|
0,8%
|
МегаФон
|
0,8%
|
ИНВИТРО
|
0,8%
|
СберМаркетинг
|
0,8%
|
VK
|
0,8%
|
Издательство Эксмо
|
0,8%
|
Главгосэкспертиза России
|
0,8%
|
МТС
|
0,8%
|
Российский экспортный центр
|
0,8%
|
Okko
|
0,6%
|
Макфа
|
0,6%
|
Издательство "Феникс"
|
0,6%
|
ЕвроХим
|
0,6%
|
Альфа-Банк
|
0,6%
|
РусГидро
|
0,5%
|
Пограничная служба в аэропорту Шереметьево
|
0,5%
Соискатели предпочитают местных
Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны также стали «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-Банк» – бренды, которые у всех на слуху. Это крупнейшие представители бизнеса из разных отраслей, вкладывающие существенные ресурсы в развитие и поддержание бренда работодателя.
Однако в зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются: например, жители Москвы чаще голосовали за «Яндекс» как самого привлекательного работодателя, а вот жители Московской области чаще свой выбор отдавали «Сберу».
В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания «СКБ Контур», сумевшая обогнать «Яндекс» и «Сбер». Среди соискателей из Краснодарского края лидером стала компания «МТС», а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании «2ГИС». Жители Республики Татарстан чаще всего называли работодателем мечты мэрию города Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место «Альфа-Банк».
Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. Так, в «нефтяных» Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах бесспорным лидером стала компания «Газпром нефть», а на втором месте оказался «СИБУР».
Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».
Кто мечтает работать в «Яндексе», «Сбере» и других компаниях из первой десятки?
Лидерами по доле желающих трудиться в Яндексе стали Смоленская область (3,2% респондентов региона хотели бы работать в этой компании), Республика Саха (2,9%), Москва и Вологодская область (по 2,5%), а также Санкт-Петербург и Томская область (по 2,3%).
Предпочтение «Сберу» чаще всего отдавали соискатели из Орловской области, Тульской области и Ставропольского края (по 3,2%), из Пензенской области (3%) и Хабаровского края (2,9%).
«Газпром Нефть» пользуется наибольшей популярностью у жителей Республики Коми (9,1%), Ханты-Мансийского АО (7,4%), Ямало-Ненецкого АО (6,6%), Республики Саха (5,2%) и Тюменской области (4,7%).
Топ регионов по доле соискателей, назвавших обозначенную компанию работодателем мечты (от общего кол-ва респондентов из региона):
|
Яндекс
|
Голоса
|
|
Сбер
|
Голоса
|
Смоленская область
|
3,2%
|
Орловская область
|
3,2%
|
Республика Саха (Якутия)
|
2,9%
|
Тульская область
|
3,2%
|
Москва
|
2,5%
|
Ставропольский край
|
3,2%
|
Вологодская область
|
2,5%
|
Пензенская область
|
3,0%
|
Санкт-Петербург
|
2,3%
|
Хабаровский край
|
2,9%
|
Томская область
|
2,3%
|
Рязанская область
|
2,8%
|
Республика Дагестан
|
2,1%
|
Чувашская Республика
|
2,5%
|
Нижегородская область
|
2,1%
|
Омская область
|
2,4%
|
Свердловская область
|
2,1%
|
Алтайский край
|
2,4%
|
Тульская область
|
2,1%
|
Кировская область
|
2,3%
|
|
|
Газпром нефть
|
Голоса
|
Тинькофф
|
Голоса
|
Республика Коми
|
9,1%
|
Архангельская область
|
1,9%
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
7,4%
|
Рязанская область
|
1,8%
|
Ямало-Ненецкий АО
|
6,6%
|
Калининградская область
|
1,7%
|
Республика Саха (Якутия)
|
5,2%
|
Курская область
|
1,7%
|
Тюменская область
|
4,7%
|
Свердловская область
|
1,6%
|
Сахалинская область
|
3,7%
|
Ставропольский край
|
1,6%
|
Республика Башкортостан
|
3,2%
|
Омская область
|
1,6%
|
Томская область
|
3,2%
|
Челябинская область
|
1,5%
|
Амурская область
|
3,1%
|
Забайкальский край
|
1,5%
|
Омская область
|
2,9%
|
Пензенская область
|
1,5%
|
|
|
Альфа-Банк
|
Голоса
|
VK
|
Голоса
|
Алтайский край
|
2,4%
|
Республика Марий Эл
|
1,8%
|
Костромская область
|
2,2%
|
Санкт-Петербург
|
1,6%
|
Ульяновская область
|
2,0%
|
Белгородская область
|
1,5%
|
Республика Мордовия
|
1,9%
|
Удмуртская Республика
|
1,5%
|
Удмуртская Республика
|
1,8%
|
Ростовская область
|
1,4%
|
Брянская область
|
1,7%
|
Нижегородская область
|
1,4%
|
Чувашская Республика
|
1,7%
|
Республика Бурятия
|
1,4%
|
Республика Саха (Якутия)
|
1,6%
|
Калужская область
|
1,4%
|
Смоленская область
|
1,6%
|
Республика Татарстан
|
1,4%
|
Архангельская область
|
1,5%
|
Москва
|
1,3%
|
|
|
МТС
|
Голоса
|
Ozon
|
Голоса
|
Смоленская область
|
2,2%
|
Республика Марий Эл
|
1,5%
|
Нижегородская область
|
2,2%
|
Курская область
|
1,4%
|
Забайкальский край
|
2,1%
|
Республика Калмыкия
|
1,4%
|
Рязанская область
|
1,9%
|
Тульская область
|
1,3%
|
Ульяновская область
|
1,8%
|
Пензенская область
|
1,3%
|
Краснодарский край
|
1,8%
|
Удмуртская Республика
|
1,3%
|
Республика Дагестан
|
1,7%
|
Республика Дагестан
|
1,3%
|
Тамбовская область
|
1,6%
|
Республика Татарстан
|
1,3%
|
Новгородская область
|
1,6%
|
Калининградская область
|
1,3%
|
Алтайский край
|
1,6%
|
Воронежская область
|
1,3%
|
|
|
Okko
|
Голоса
|
Онлайн-кинотеатр Иви
|
Голоса
|
Тульская область
|
1,7%
|
Тульская область
|
2,0%
|
Орловская область
|
1,4%
|
Республика Дагестан
|
1,7%
|
Ставропольский край
|
1,4%
|
Смоленская область
|
1,6%
|
Ивановская область
|
1,3%
|
Республика Бурятия
|
1,4%
|
Курганская область
|
1,2%
|
Курская область
|
1,4%
|
Республика Бурятия
|
1,2%
|
Республика Калмыкия
|
1,4%
|
Кировская область
|
1,2%
|
Республика Карелия
|
1,2%
|
Амурская область
|
1,2%
|
Саратовская область
|
1,2%
|
Хабаровский край
|
1,2%
|
Хабаровский край
|
1,2%
|
Ленинградская область
|
1,2%
|
|
Чувашская Республика
|
1,2%
Полный список финалистов и их позиции – на сайте Рейтинга.
* - Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится ежегодно с 2010 года.
Каждая компания-участник Рейтинга работодателей России получает место в соответствии с итоговым баллом, который складывается из оценок сотрудников, анкетирования HR-специалистов, а также результатов опроса соискателей. В этом году за компании отдали свои голоса почти 338 тысяч соискателей — это на 19% больше, чем в прошлом.