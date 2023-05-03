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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.23 12:00

Мурманчане назвали самые перспективные отрасли для карьеры и работы в 2023 году

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, какие отрасли и профессиональные сферы жители Мурманской области считают наиболее перспективными, востребованными, а главное стабильными в 2023 году для построения карьеры и поиска работы.

В целом, по мнению мурманчан, сфера ИТ – самая перспективная, востребованная и стабильная область для карьерного развития и роста в 2023 году – так ответили 71% местных трудящихся. Ещё каждый четвёртый (24% опрошенных) назвал сферу строительства и недвижимости и как одну из самых престижных и стабильных в этом году. На третьем месте оказалась сфера медицины и фармацевтики – её отметили 23% местных жителей. 

Также каждый пятый респондент (19%) назвал сферу транспорта и логистики как область перспективную для трудоустройства и карьеры в текущее время. 13% назвали область финансов, а также сферу науки и образования как востребованные в 2023 году.

В список антилидеров, набравших наименьшее количество голосов местных респондентов вошли такие сферы как ресторанно-гостиничный бизнес (4%), искусство и масс-медиа (3%), спорт, а также фитнес и бьюти-индустрия (1%).

«Судя по данным опроса hh.ru, ИТ-сфера покорила сердца трудящихся самых разных возрастов. Так, ИТ-отрасль как наиболее перспективную выбирают 77% опрошенных до 24 лет, а также каждый второй (55%) опрошенный в возрасте более 55 лет. Между тем женщины на 8% чаще, чем мужчины называли как наиболее перспективную для трудоустройства сферу медицины и фармацевтики. Женщины на 11% чаще выбирают как стабильную сферу маркетинга и рекламы, а также на 5% чаще называют сферу финансов и управления персонала, как востребованную в 2023 году.

Также респонденты указывали среди вариантов стабильных отраслей российского рынка труда в 2023 году сферу атомной энергетики, госслужбу, машиностроение, добывающую отрасль и психологию», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Фото: https://gov-murman.ru

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