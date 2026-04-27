Мурманчане недовольны работой управляющей компании: дворника нет, подъезды никто не убирает

В округах города‑героя на прошлой неделе прошли три выездные встречи начальников управлений с мурманчанами.

В Октябрьском округе начальник управления Павел Воронин вместе с членом Регионального политического совета «Единой России» Евгением Тарбаевым и депутатом Совета депутатов города Мурманска Ольгой Дзюбой встретились с жителями улицы Академика Книповича. В центре внимания участников оказались такие темы, как: санитарная обрезка деревьев по нескольким адресам; необходимость проведения косметического ремонта 4-го подъезда дома №61/1 по ул. Академика Книповича; жалобы на запах сточных вод в подъездах домов №61/1 и №63.

В ходе встречи жителям были даны разъяснения о порядке ограничения доступа на придомовую территорию шлагбаумом в связи с регулярными неудобствами из‑за подъезжающих машин.

В Ленинском округе начальник управления Вера Павлова и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева выслушали жителей дома №7 по ул. Аскольдовцев, недовольных работой управляющей компании: дворника нет, подъезды никто не убирает.

Также в рамках встречи прозвучали жалобы на состояние придомовой территории и контейнерной площадки (порядок уже наведён). Ещё одна жалоба касалась качества холодной водопроводной воды.

Мурманчане попросили установить ограждающие конструкции на тротуаре со стороны торца здания №28 по ул. Аскольдовцев: там паркуются машины, и пешеходы вынуждены идти по проезжей части. Также прозвучали: предложения о дополнительном освещении дворовой территории дома №5 по ул. Аскольдовцев; пожелания по обновлению лестницы в районе дома №46а по ул. Свердлова.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу и депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев встретились с жителями улиц Баумана, Олега Кошевого и проспекта Кольского. В ходе встречи мурманчане попросили: провести санитарную обрезку деревьев; убрать шины, мусор и песок с придомовых территорий; отремонтировать дорогу за домом №47 по ул. Баумана; улучшить качество уборки территорий; отремонтировать крыльцо второго подъезда дома №18 по ул. Олега Кошевого; установить лавочку у первого подъезда дома №20; привести в надлежащий вид территорию между детским садом и стадионом «Льдинка».

Как сообщает администрация города Мурманска, все обращения взяты на контроль или решаются в оперативном порядке. Так, по просьбе жителей города‑героя было выполнено благоустройство контейнерной площадки, расположенной по адресу просп. Ленина, 67.

