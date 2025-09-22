Отопительный сезон в Мурманской области начали раньше нормативных сроковКАК ВЫБРАТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ XIAOMI: КРИТЕРИИ И СРАВНЕНИЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.25 12:00

Мурманчане о престиже профессий — учёные и инженеры выше ИТ

По данным исследования, проведённого аналитиками hh.ru, жители СЗФО, в том числе Мурманской области, демонстрируют особое распределение взглядов на престиж профессий. Если в целом по России лидируют ИТ-специалисты (51%), то в Мурманской области их поддержка заметно ниже — 39%. На первый план здесь выходят научная и инженерная сферы. 

Учёные и исследователи набирают 45%, а инженеры с высшим образованием — 41%. Эти показатели значительно выше среднероссийских (38% и 37% соответственно), что подчёркивает высокий социальный статус интеллектуального труда в регионе. Четвёртую позицию занимают врачи (33%), замыкают пятёрку творческие профессии и рабочие профессии (по 16%). При этом доля признания рабочих кадров здесь выше, чем в среднем по стране (12%). Офисные сотрудники традиционно остаются внизу рейтинга престижа (8%). Таким образом, Мурманская область выделяется в общероссийском контексте акцентом на науку и инженерию, что отражает традиции и запрос региона на развитие высокотехнологичных направлений.

Рабочие профессии: скромные позиции в рейтинге

Как и в России в целом, рабочие профессии не входят в число наиболее престижных по мнению жителей Мурманской области. Наиболее уважаемыми среди них считаются сервисный инженер или инженер-механик (36%), а также электромонтажник и геодезист (по 22%). В то же время такие специальности, как упаковщик, разнорабочий, официант, автомойщик, кассир, кладовщик и грузчик, остаются на периферии общественного признания. Это подтверждает общую тенденцию: интеллектуальный и творческий труд ценится выше физического.

Гендерный разрез: мужчины и женщины видят престиж по-разному

Взгляды мужчин и женщин Мурманской области на престиж профессий заметно различаются. Женщины чаще называют престижными профессии ИТ-сферы (57% против 47% у мужчин) и творческие направления (17% против 12%). Мужчины, в свою очередь, выше оценивают инженеров (39% против 34% у женщин) и квалифицированных рабочих (13% против 9%).

Отраслевая специфика: каждый ценит своё

Представления о престиже напрямую связаны с профессиональной сферой респондентов. Среди работников ИТ закономерно лидируют специалисты своей отрасли (67%). В сфере науки и образования высоко ценят учёных (39%) и ИТ-специалистов (58%). А в искусстве и массмедиа, помимо творческих профессий (35%), значимыми также называют учёных (38%) и ИТ-специалистов (48%).

Уникальность Мурманской области в общероссийском контексте

Регион выделяется в общероссийском контексте высоким уровнем признания научных и инженерных профессий. Учёных и исследователей здесь считают престижными 45% опрошенных — показатель соизмеримый с уровнем Санкт-Петербурга (46%), который является максимальным по стране. Инженеры с высшим образованием также получают высокую оценку — 41%, что выше среднероссийского уровня (37%).

В то же время престиж ИТ-специалистов оказался самым низким — 39%, тогда как в регионах Центрального, Южного и Северо-Кавказского ФО этот показатель достигает максимальных 58%. В сравнении с другими регионами в Мурманской области достаточно высоко ценятся врачи (33%). Таким образом, Мурманская область формирует образ территории, где приоритет отдан науке и инженерии, при этом сохраняется значимая роль медицинских профессий. Это подчёркивает историческое значение региона как одного из центров знаний и технологий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)1 из 3 работающих признал, что денежные проблемы снижают его эффективность на работе-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Северяне могут оценить работу виртуального помощника на региональной «линии ЖКХ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»