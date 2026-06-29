Мурманчане обращают внимание на необходимость покоса травы на придомовых территориях МКД

На прошлой неделе прошли традиционные выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами.

Начальник управления Ленинского округа Вера Павлова и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева встретились с жильцами дома №50 по ул. Чумбарова‑Лучинского.

Жители обозначили ряд проблем: необходимость покоса травы на придомовой территории, протечки из‑за незаделанных межпанельных швов и межбалконных перекрытий, вопросы законности использования подвального помещения частной компанией. Также жильцы указали на потребность в дополнительном освещении территории у главного фасада, ремонте асфальтобетонного покрытия проездов и подъезда №7, обустройстве детской площадки. Придомовая территория была приведена в порядок — трава покошена.

В Первомайском округе заместитель начальника управления Евгений Филипов и депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Савенков пообщались с жильцами дома №10 по пр. Молодёжному. Обсудили уборку мусора между домами 8 и 10 по пр. Молодёжному, удаление сухостоя и покос травы у дома 76 по просп. Кольскому.

Начальник управления Октябрьского округа Павел Воронин провёл встречу с жителями около дома №31 по просп. Ленина. В ходе общения он указал управляющей компании на необходимость покоса травы и приведения в порядок детской площадки.

Как отмечает администрация города Мурманска, все вопросы берутся на контроль или решаются оперативно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32724&page=1