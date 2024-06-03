Мурманчане обратили внимание главы Ленинского округа на проблему затопления двора

Главы округов города Мурманска продолжают еженедельно проводить встречи с жителями заполярной столицы по поручению главы администрации областного центра Юрия Сердечкина. Часть вопросов решена незамедлительно, остальные — взяты на контроль.

Глава Ленинского округа Андрей Костин и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева провели встречу возле дома № 25/3 по улице Аскольдовцев. В диалоге участвовали и северяне, проживающие в соседних домах. Мурманчане попросили очистить проезд между домами №№25/4 и 35/1, установить урны и скамейки, убрать мусор со стороны главного фасада дома №23/35, провести капитальный ремонт кровли и подъездов, наладить систему водоотводного лотка, расположенного со стороны главного фасада дома №25, заменить асфальтобетонное покрытие возле дома №35. Также жители дома №29 обратили внимание главы округа на проблему затопления двора. Ещё одним пунктом обсуждения стал некачественный вывоз мусора. После встречи удалось оперативно отреагировать на просьбу жителей дома №25/4 по улице Аскольдовцев, с контейнерной площадки был вывезен крупногабаритный мусор. Также возле подъездов установили скамейки.

Встреча в Октябрьском округе прошла возле дома №12/2 по улице Гвардейская. С жителями общались глава округа Елена Ширшова, депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба и региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Дмитрий Шаповалов. Мурманчане обратились с просьбами очистить от мусора детскую площадку и лестницы, провести ремонт тротуара.

С жильцами дома №66 по проспекту Кирова встретился глава Первомайского округа Александр Боянжу. Мурманчане попросили убрать мусор, складированный вдоль ограждения со стороны главного фасада дома. Работы были проведены.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27485&page=1