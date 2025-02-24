По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина в областном центре продолжаются традиционные встречи начальников управлений округов с мурманчанами. Как отмечает администрация города Мурманска, с 2023 года такие собрания проходят во дворах города каждую неделю.

Начальник управления Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Алексей Ищук встретились с жильцами дома №8 по ул. Мира. Обсуждались тарифы на капитальный ремонт и возможность ограничить въезд автотранспорта во двор. Жители попросили расчистить снег на проезжей части от дома №85 до дома №93 по ул. Старостина и на участке дороги от ул. Кильдинской до дома №1 по Верхне-Ростинскому шоссе.

Начальник управления Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян провели встречу у дома №20 по ул. Челюскинцев. Обсудили вопросы замены труб водоснабжения и повышения качества содержания придомовой территории. Жители сообщили о нерасчищенных проездах в районе домов №№22-38 по ул. Октябрьской и подъездных путях к детскому саду №79 (ул. Октябрьская, 38). Также мурманчане обратили внимание на необходимость капремонта фасада дома №31 по ул. Карла Либкнехта.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу встретился с жителями дома №4 по ул. Героев Рыбачьего. Обсуждены проблемы освещения во дворе, механическая уборка снега и дератизация в подъездах.

Все обращения находятся на контроле, некоторые решаются оперативно.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29418&page=1